Cadillac F1 veut un pilote ’d’expérience’ et n’est ’pas pressée’ de choisir

Cadillac F1 ne ressent aucune urgence de signer un pilote pour 2026. Dan Towriss, le PDG de TWG Motorsports, la société en charge du projet, s’amuse des rumeurs qu’il lit mais laisse du temps à ses troupes pour faire un choix réfléchi.

"Je pense que la chose la plus importante est que nous ne sommes pas pressés de choisir un pilote, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu dans la sélection d’un pilote pour la Formule 1 de ce point de vue" a déclaré Towriss.

"Nous prenons donc notre temps. La liste comprend certainement les noms dont beaucoup de gens parlent. Même si je suis ravi de me réveiller chaque jour et de lire que nous en sommes aux dernières étapes des négociations."

L’Américain confirme que Cadillac recherche un pilote d’expérience, alors que les noms de Sergio Pérez, Valtteri Bottas et Guanyu Zhou sont avancés : "Je veux dire que la performance est une chose, mais l’expérience en est une autre. Il s’agit d’un nouveau départ."

"Obtenir un retour d’information sur la voiture... vous savez, de ce point de vue, ce sera d’une importance cruciale. On ne parle pas seulement de ce qui se passe sur la piste, mais aussi de ce qui se passe dans la simulation. Il y a donc beaucoup d’aspects à prendre en compte."

"Heureusement, avec Graeme [Lowdon], Eric Warren de GM Motorsports et beaucoup d’autres, nous assimilons autant d’informations que possible pour faire preuve de diligence, prendre notre temps et prendre la bonne décision. Il y a beaucoup de discussions en cours. Il y a beaucoup d’intérêt pour cette équipe et nous en sommes très reconnaissants, c’est certain."

Towriss aimerait recruter un pilote américain, mais il note néanmoins que cela n’arrivera pas forcément dès le début du projet : "Je décrirais cela de la manière suivante : nous sommes déterminés à avoir un pilote américain. Il est important pour nous tous de le faire de la bonne manière."

"Il n’est pas nécessaire que ce soit l’année prochaine. Je pense que ce sera la bonne personne, la bonne manière, le bon moment. Ce n’est pas un gadget que d’attraper quelqu’un et de le déposer sur le siège. Parce qu’il est important pour nous qu’il réussisse, n’est-ce pas ?"

"Je pense que nous voulons que cette personne soit prête à réussir et que ce baquet soit respecté lorsque le pilote américain arrivera dans l’équipe. Nous sommes donc en train de formuler ce processus, ce plan, et nous nous engageons à trouver le bon moyen et le bon moment pour amener le bon pilote en Formule 1."