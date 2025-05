Bottas juge le projet Cadillac ’passionnant’ mais il veut un long contrat

Valtteri Bottas a confirmé qu’il est ouvert au projet Cadillac F1, alors que la nouvelle équipe arrivera l’année prochaine. Le réserviste de Mercedes ne néglige pas son rôle, mais reste à l’affût de possibles opportunités qui se présenteraient pour la saison 2026.

"Mon objectif est de courir à nouveau" a déclaré Bottas. "Cela signifie que je dois être conscient de ce qui se passe. Bien sûr, je suis concentré sur mon travail, mais en même temps... je dois garder mes oreilles et mes yeux ouverts."

Le Finlandais reconnait qu’il aurait besoin d’un projet à long terme pour s’impliquer : "Cadillac est une nouvelle équipe qui rejoint le sport, ce qui est passionnant. Ce qui me motiverait, c’est de me lancer dans un projet. S’engager pour X années avec des objectifs clairs."

"C’est ce dont j’ai besoin en ce moment. Je ne vois pas l’intérêt de faire une saison juste pour être en Formule 1. Mais ce dont j’ai besoin, c’est d’un projet clair. Et je pense que c’est un bon exemple avec une nouvelle équipe, ce serait assez rafraîchissant, quand vous pouvez vraiment partir de zéro."

"Mais en même temps, si une place se libère dans une voiture où vous pouvez vous battre pour de bons points ou même des podiums ou des victoires, alors bien sûr je serais heureux de le faire. Mais c’est assez difficile pour l’instant de voir comment les choses se déroulent."

Bottas ne serait "pas content" de prendre sa retraite : "J’ai encore l’impression d’avoir quelques années devant moi et d’avoir encore beaucoup à donner à ce sport. C’est mon sentiment. Mais encore une fois, c’est un sport où il est difficile de prédire comment les choses vont se dérouler et si vous aurez une autre chance ou non."

Bottas a participé au développement de l’Alfa Romeo 33 Stradale (photo ci-dessous) quand il pilotait pour l’équipe italienne, et il va avoir un exemplaire rouge "plutôt traditionnel" qui va rejoindre son garage, aux côtés d’une Mercedes-AMG One notamment.

"Il s’agissait principalement de la maniabilité du moteur et de l’équilibre de la voiture sur le circuit. Je pense que c’était le tout premier jour sur la piste avec la voiture. C’était donc assez intéressant pour moi de me familiariser avec la voiture et de voir s’il y avait des ajustements à faire" se souvient Bottas.

Aimerait-il une Cadillac dans son garage ? Le Finlandais a quelques idées saugrenues : "J’aime l’Escalade (un SUV américain, ndlr). Et l’Ecto-1 de Ghostbusters."