Wolff ne veut pas ’simplifier’ les raisons de la bonne forme de Mercedes F1 à Bakou
Les températures ont aidé, mais pas seulement
Toto Wolff a rejeté l’idée selon laquelle le bon résultat de Mercedes F1 en Azerbaïdjan était seulement dû à la chaleur. Ce résultat a suffi à l’équipe pour se hisser à la deuxième place du championnat des constructeurs devant Ferrari.
Wolff était auparavant allé jusqu’à dire que chaque fois qu’il devait porter un pull, Mercedes était plus performante, mais l’équipe a parfois connu des difficultés. L’Autrichien a plutôt estimé que le résultat était davantage lié aux spécificités du circuit.
"Je ne pense pas que l’on puisse simplifier ainsi" a déclaré Wolff. "J’ai dit que lorsque je porte un pull, nous sommes là, mais il y a eu des week-ends plus difficiles dans des conditions plus froides. Maintenant, il est évident que le tracé du circuit convient à notre voiture."
"Il n’y a pas beaucoup de virages longs à grande vitesse ou à vitesse moyenne à élevée, qui ne sont pas notre point fort, donc compte tenu de toutes les variables, c’était certainement le circuit qui nous convenait un peu plus."
Andrea Kimi Antonelli a fermé la porte de manière autoritaire face à George Russell au premier virage de la relance, mais Wolff n’y voit rien d’autre qu’un léger incident de course : "Parfois, lorsque vous êtes proches les uns des autres, ce genre de choses peut arriver."
"Je pense que la situation était acceptable. Kimi n’avait aucune intention malveillante de pousser [George] hors de la piste. Kimi a laissé la porte ouverte, mais George a dû ralentir pour éviter toute collision."
Nouveau : comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Si vous appréciez nos articles, faites-le savoir à Google, cela nous boostera ! Un clic qui ne change rien pour vous mais qui signifie beaucoup pour nous. Cliquez sur le bouton Suivre sur Google pour nous soutenir !
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Devenez follower sur WhatsApp pour recevoir des informations en avant-première sur l’actualité F1, des coulisses du paddock et, bien entendu, les liens des articles les plus importants dès leur parution.
N’oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Mercedes F1
- Wolff ne veut pas ’simplifier’ les raisons de la bonne forme de Mercedes F1 à Bakou
- Un 5e titre pour Verstappen ? Il faut ’toujours se méfier’ de lui selon Wolff
- Tensions contractuelles entre Russell et Wolff : Mercedes F1 ironise sur une date limite
- Sainz dément un échange de baquets avec Antonelli en 2026
- Mercedes F1 remercie un Russell ’mal en point’ et salue ’l’excellent travail’ d’Antonelli