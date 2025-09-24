Wolff ne veut pas ’simplifier’ les raisons de la bonne forme de Mercedes F1 à Bakou

Toto Wolff a rejeté l’idée selon laquelle le bon résultat de Mercedes F1 en Azerbaïdjan était seulement dû à la chaleur. Ce résultat a suffi à l’équipe pour se hisser à la deuxième place du championnat des constructeurs devant Ferrari.

Wolff était auparavant allé jusqu’à dire que chaque fois qu’il devait porter un pull, Mercedes était plus performante, mais l’équipe a parfois connu des difficultés. L’Autrichien a plutôt estimé que le résultat était davantage lié aux spécificités du circuit.

"Je ne pense pas que l’on puisse simplifier ainsi" a déclaré Wolff. "J’ai dit que lorsque je porte un pull, nous sommes là, mais il y a eu des week-ends plus difficiles dans des conditions plus froides. Maintenant, il est évident que le tracé du circuit convient à notre voiture."

"Il n’y a pas beaucoup de virages longs à grande vitesse ou à vitesse moyenne à élevée, qui ne sont pas notre point fort, donc compte tenu de toutes les variables, c’était certainement le circuit qui nous convenait un peu plus."

Andrea Kimi Antonelli a fermé la porte de manière autoritaire face à George Russell au premier virage de la relance, mais Wolff n’y voit rien d’autre qu’un léger incident de course : "Parfois, lorsque vous êtes proches les uns des autres, ce genre de choses peut arriver."

"Je pense que la situation était acceptable. Kimi n’avait aucune intention malveillante de pousser [George] hors de la piste. Kimi a laissé la porte ouverte, mais George a dû ralentir pour éviter toute collision."