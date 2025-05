Magnussen révèle comment McLaren F1 l’a fait ’tomber en dépression’

Alors que le sujet de la santé mentale est abordé en ce moment, après les propos déplacés d’Alan Jones au sujet de Lando Norris, Kevin Magnussen a confirmé à quel point la Formule 1 est un milieu qui favorise les difficultés sur le plan mental.

Le Danois, qui court en WEC avec BMW, a révélé que son année 2015 a été très compliquée, alors qu’il était réserviste chez McLaren. Il aurait dû rempiler après une année 2014 durant laquelle il a signé 12 entrées dans les points et un podium en tant que débutant, et alors qu’il avait le soutien de son PDG, Ron Dennis, et de son directeur, Eric Boullier.

Mais les deux actionnaires de l’équipe, Mansour Ojjeh et le Sheikh Mohammed Bin Essa Al Khalifa, en ont décidé autrement et ont bloqué sa prolongation. Il a alors espéré pouvoir faire mieux l’année suivante.

"Je suis tombé en dépression en 2015" a déclaré Magnussen à Motor Sport Magazine. "Cela ne me dérange pas de l’admettre. Je vivais pour courir, et je ne courais pas. Ensemble, Mohammed et Mansour détenaient la majorité des actions, alors ils ont utilisé ce pouvoir pour passer outre tous les autres, y compris Ron, qui avait voté pour moi."

"Et en 2015, j’ai fini par être le pilote de réserve, ce qui ne signifiait rien en réalité. Mais Ron m’a dit ’fais-moi confiance, tu courras pour nous en 2016, ou peut-être même avant la fin de la saison 2015’. Et, honnêtement, je pense qu’il était sincère. C’était vraiment son plan pour moi."

En 2015, Magnussen a roulé en Australie (photo ci-dessus) car Fernando Alonso était blessé, mais l’Espagnol a repris son volant ensuite et le Danois n’a plus roulé. Courtisé par Williams, il a prêté allégeance à McLaren en recevant la garantie d’un volant pour 2016... qui ne lui a jamais été donné.

"Lorsque Williams a contacté Dorte [Riis Madsen], ma manager de l’époque, pour que je pilote pour eux en 2016, j’en ai parlé à Éric [Boullier, directeur de course] et il m’a dit ’non, reste avec nous, tu courras pour nous avec Fernando la saison prochaine’. Et, honnêtement, je pense qu’il était sincère. Donc, rassuré par Ron et Éric, je n’ai pas poursuivi l’option Williams."

Une autre offre pour s’occuper en 2015 était de piloter au Japon, mais Magnussen n’a pas eu le droit de le faire, sans qu’il ne sache pourquoi : "J’avais une offre pour faire quelques courses de Super Formula au Japon, ce qui aurait été cool, mais Ron a dit que je ne devais pas le faire."

"En 2016, lorsque Stoffel était le pilote de réserve de McLaren, Ron l’a laissé courir en Super Formula, et il a adoré ça, remportant quelques courses, alors je ne sais pas pourquoi Ron ne m’a pas permis de faire la même chose l’année précédente, mais de toute façon, il ne l’a pas fait."