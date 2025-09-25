Pourquoi Mercedes F1 n’a pas cédé à Russell en course ?

Mercedes F1 estime qu’il n’était pas nécessaire d’imposer des consignes d’équipe à ses pilotes lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan, car ils ne se gênaient pas significativement l’un l’autre.

Les deux pilotes se sont retrouvés ensemble sur la piste après que George Russell ait dépassé Yuki Tsunoda. Russell était frustré d’avoir pris du retard sur le pilote Red Bull lorsque son coéquipier Andrea Kimi Antonelli l’avait serré à la sortie du premier virage lors du redémarrage de la course, après la voiture de sécurité.

Une fois que Russell s’est retrouvé dans le sillage d’Antonelli, il a suggéré à Mercedes de le laisser dépasser son coéquipier. Il roulait avec des pneus durs, tandis qu’Antonelli était équipé de pneus médium et s’apprêtait à effectuer son premier arrêt au stand. Russell a passé cinq tours à portée du DRS de son coéquipier, tandis qu’Antonelli tentait d’attaquer Liam Lawson devant eux.

Le directeur technique de Mercedes F1, James Allison, a expliqué pourquoi ils n’avaient pas jugé cela nécessaire.

"Nous n’hésitons pas à effectuer des changements. Ils peuvent être effectués de manière à ne désavantager aucun des deux pilotes lorsque ceux-ci ont clairement des stratégies différentes."

"Si vous laissez simplement les voitures se dépasser rapidement lorsque l’une est équipée de pneus neufs et l’autre de pneus plus anciens, cela peut se faire sans nuire aux perspectives de course de l’une ou l’autre des voitures. Mais dans ce cas particulier, cela n’était vraiment pas nécessaire."

"Nous savions que Kimi, qui était en tête avec des pneus médium, arrivait à la fin de son relais, et que ses pneus se dégradaient légèrement. Son rythme commençait donc à ralentir."

"George, derrière, accélérait vraiment et se rapprochait de Kimi. Nous pouvions voir qu’ils finiraient par se croiser. Mais nous savions qu’à ce moment-là, Kimi serait naturellement rentré aux stands dans le cadre de sa stratégie."

"Il n’était donc pas nécessaire, dans ce cas particulier, d’envisager un échange, car le déroulement naturel des arrêts aux stands allait de toute façon dégager la route devant George."

Russell a en effet dépassé son équipier lors des arrêts aux stands et a pris l’avantage sur Lawson et Carlos Sainz, passant de la cinquième à la deuxième place.