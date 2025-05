Wolff salue la vitesse ’géniale’ d’Antonelli sur un tour mais reste critique

Toto Wolff a salué les performances d’Andrea Kimi Antonelli sur un tour à Miami, puisque le pilote italien a signé la pole pour le Sprint et la troisième place pour le départ de la course. Le directeur de Mercedes F1 admet toutefois que sa jeune recrue doit encore faire des progrès en gestion de course, mais qu’il n’y a rien d’anormal à ce stade précoce de sa carrière.

"Je pense que le point culminant a été de voir la vitesse de Kimi sur un seul tour, c’est génial" a déclaré Wolff. "Vous savez, c’est une autre preuve de son talent et une bonne indication de ce que l’avenir peut être. Et puis dans la course, c’est un défi parce qu’il est très difficile ici de trouver la bonne référence."

"On peut se demander si le relais en mediums était assez rapide. Vous savez, avec George qui s’est accroché derrière lui en pneus durs, ce n’était pas bon. Et quand il est passé au pneu dur, il a manqué d’expérience pour le gérer de la bonne manière."

"Et puis il a fallu trouver les bonnes références, et Bono [l’ingénieur de course Pete Bonnington] a vraiment essayé de le guider, mais quand vous êtes dans cette voiture, ce n’est pas facile. Je pense que cela fait partie de la courbe d’apprentissage. Il n’y a rien de décevant ou non. Dans l’ensemble, je pars avec le sentiment qu’il a fait du bon travail."

Wolff reconnait que les difficultés chez Mercedes se situent au niveau de la longévité et de la tenue des pneus sur les relais de course, notamment face à McLaren, dont c’est une des grandes forces cette année.

"C’est simplement que nous avons une voiture très rapide, je crois que sur un tour ou sur quelques tours, elle est absolument là où elle peut être, mais nous ne sommes tout simplement pas bons avec les pneus sur une longue durée et McLaren montre comment cela se fait dans une certaine mesure."

"Je pense que Red Bull, avec Max, gère mieux la situation, mais aussi les performances délicates et je dirais que nous sommes solides dans ce que nous faisons, mais McLaren fait définitivement un excellent travail, en étant capable d’aller vite dans les virages sans les surchauffer. C’est donc de cela que nous devons nous inspirer pour nous sortir de cette situation."

L’Autrichien est convaincu que les évolutions de Mercedes permettront à l’équipe de se rapprocher de McLaren, et surtout de faire preuve de constance sur les longs relais. Une fois que cela sera réussi, Wolff est convaincu que son équipe pourra s’attaquer à McLaren.

"Vous mettez tout en place lors des qualifications, ce que la voiture est capable de générer en termes d’appui, et nous sommes dans le coup. Mais les points sont attribués pour une course et il faut aussi être capable de maintenir ce rythme sur une longue période, sur de nombreux tours et nous ne sommes pas capables de le faire. Nous devons simplement être meilleurs."

"Nous devons juste comprendre, nous devons trouver où nous devons concentrer notre attention en termes de développement, quels sont les principaux facteurs qui contribuent à la performance et nous sommes sur le coup, complètement sur le coup. Nous essayons de trouver, nous expérimentons et nous serons certainement en mesure de défier McLaren."