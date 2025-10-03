Bottas aura ’une approche différente’ face à son rôle ’unique’ chez Cadillac F1

Valtteri Bottas assure qu’il abordera la saison 2026 avec une perspective renouvelée, alors qu’il retrouve un volant en F1 avec Cadillac, après une année sur le banc de touche comme pilote de réserve chez Mercedes.

Réserviste, pilote de simulateur et mentor d’Andrea Kimi Antonelli, le Finlandais a vécu une saison 2025 différente de ce qu’il avait connu auparavant, et il en a tiré une vision différente de son opportunité de retour sur la grille.

"Dans l’ensemble, quand j’y repense, ça a été une bonne année" a déclaré Bottas à Racer. "J’ai réussi à conserver ma place de pilote de Formule 1. Et j’ai passé une année à apprendre des choses, en étant un peu de l’autre côté de l’équipe."

"Quand on est pilote, on est en quelque sorte dans sa propre bulle, avec un nombre limité de personnes avec lesquelles on travaille directement. Et surtout quand vous êtes sur la piste, vous ne communiquez vraiment qu’avec une seule personne."

"Mais maintenant, en étant dans le garage pendant toutes les séances, en écoutant toutes les communications qui ont lieu dans différentes situations, je pense avoir appris pas mal de choses sur le travail d’équipe et sur le fonctionnement réel de la voiture sur la piste."

"Cela m’a un peu ouvert les yeux. Je pense que cette expérience m’aidera à l’avenir, car je comprends mieux comment une équipe doit fonctionner et quelles doivent être les normes dans différents domaines."

"Mais je pense aussi que cette année a été bénéfique, car elle m’a permis d’apprécier davantage ce sport. Être pilote de Formule 1, l’un des 20, ou 22 l’année prochaine, est quelque chose d’unique. Et j’aurai certainement une approche différente de ce sport dans ce sens."

Malgré l’association de son nom avec Alpine, Bottas assure avoir donné très vite la priorité à l’espoir d’un baquet chez Cadillac. Il a finalement été le premier à signer, avant que Sergio Pérez ne le rejoigne.

"J’ai très tôt cette année décidé de donner la priorité à Cadillac. C’était donc vraiment mon objectif principal. C’est pourquoi les autres discussions n’ont pas été très approfondies. Pour moi, ce que je voulais était clair. Et finalement, quand cela s’est produit, j’étais évidemment très, très heureux et tout s’est déroulé comme prévu."

"J’ai appris de l’année dernière qu’il ne faut jamais être trop confiant. Je savais donc que je ne devais pas m’emballer, même si les signes, les paroles et les commentaires des patrons étaient très positifs. Mais je savais que tant que ce n’était pas fait, il fallait rester calme et continuer à faire son travail. J’ai donc beaucoup appris sur la politique de la F1 l’année dernière."

"C’était génial de signer, bien sûr. Et presque comme si je signais mon tout premier contrat en F1, émotionnellement, c’est vraiment cool. Ce jour-là, le jour de l’annonce à New York, j’ai réalisé à nouveau que j’allais devenir pilote de Formule 1, ce que j’apprécie beaucoup plus aujourd’hui qu’il y a quelques années."