Sainz a vécu une expérience folle avec le Ford Raptor du Dakar de son père

Carlos Sainz affirme que conduire le Ford Raptor du Dakar de son père a été l’une des plus belles expériences de sa vie.

Pendant la pause, le pilote Williams s’est rendu à la base militaire de San Gregorio, près de Saragosse, pour rejoindre Carlos Sainz Sr, quadruple vainqueur du Dakar, lors d’un test avec Ford.

"C’est comme ce que nous avons fait il y a un an (chez Ferrari), mais avec les rôles inversés. Je serai d’abord son copilote, puis ce sera l’inverse," a expliqué le pilote de 31 ans dans une vidéo YouTube revenant sur cette journée.

Assis aux côtés de son père, Sainz a rapidement pris conscience du défi. "Papa, fais attention !", s’est-il écrié à plusieurs reprises.

Le pilote Williams a admis : "J’ai souffert. C’est une expérience folle, comme un énorme grand huit. On a l’impression d’être dans le dernier tour de sa vie."

"Être copilote dans ces conditions est difficile : c’est claustrophobique, et après on dit que les F1 sont petites !"

Après avoir changé de baquet, Sainz a admis avoir été "très stressé" au début, mais il s’est rapidement pris au jeu avec le Ford Raptor T1.

"La voiture vous donne beaucoup de confiance, je l’ai adorée, c’est très amusant."

"C’est l’une des meilleures voitures que j’ai jamais conduites. Je ne m’attendais pas à ce qu’elle soit aussi sauvage. C’est l’une des deux ou trois meilleures expériences de ma vie, avec la première fois que j’ai essayé une F1."

Il a réservé des éloges particuliers à son père de 63 ans.

"C’est un monstre, complètement fou. Le fait qu’il continue à faire ça à 63 ans me sidère. Je l’admirais déjà, mais après ça, encore plus."

L’Espagnol a également admis qu’il pourrait un jour suivre son père sur le Dakar.

"J’ai déjà parlé avec mon père de la possibilité que je participe un jour au Dakar. Je me vois bien essayer."