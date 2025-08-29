Alonso raconte une ’phase d’apprentissage très spéciale’ auprès de Newey

Fernando Alonso a raconté la période actuelle qu’il traverse avec Aston Martin F1, en travaillant avec Adrian Newey pour la première fois. Le pilote espagnol estime que la compréhension approfondie du célèbre ingénieur sur les besoins d’un pilote sera un atout majeur lorsque les nouvelles règles techniques entreront en vigueur.

Depuis son arrivée chez Aston Martin en mars dernier en tant que managing technical partner, Newey travaille déjà sur la monoplace 2026 de l’équipe, qui devra répondre aux nouvelles réglementations.

À 66 ans, Adrian Newey est considéré comme l’ingénieur le plus accompli de l’histoire de la F1, ayant contribué à plus de 200 victoires en Grand Prix et à 26 titres mondiaux, pilotes et constructeurs confondus, avec des équipes légendaires comme Williams, McLaren et Red Bull.

L’arrivée de Newey coïncide avec une nouvelle ère technique pour Aston Martin, qui débutera en 2026 un partenariat moteur avec Honda, actuellement fournisseur de Red Bull. De quoi nourrir de grandes ambitions du côté de Silverstone.

"Oui, sans aucun doute. Vous passez plus de temps avec lui et vous continuez à apprendre des choses, à comprendre comment il travaille, comment il aborde les défis, toutes ces choses normales du quotidien en Formule 1" a déclaré Alonso.

"Mais je pense qu’il reste quelqu’un de très spécial et que seules quelques personnes le comprennent pleinement et sont capables de savoir exactement ce qu’il pense et ce qu’il fait. Nous aurons donc besoin de plus de temps. Pour l’instant, nous sommes dans une phase d’apprentissage auprès de lui."

"Nous prenons très au sérieux chaque conversation, chaque idée, tout ce qu’il dit. Nous écoutons et essayons de comprendre l’approche qu’il adopte dans ses commentaires. Grâce à cela, je pense que nous grandissons en tant qu’équipe, ce qui est vraiment très spécial."

Le double champion du monde a toujours voulu travailler avec Newey, et il le fait lors d’une année où ils doivent préparer ensemble l’arrivée d’un nouveau règlement. L’apport de l’ingénieur se situe aussi au niveau de sa capacité à comprendre comment ses solutions techniques influeront sur les pilotes.

"Je pense que oui ! Pour toutes les questions et toutes les idées qu’il soulève, il explique pourquoi il pense que ce sera une bonne solution pour l’équipe, pour la voiture et pour les pilotes également."

"En ce qui concerne la manière d’aborder l’entrée en virage, les voitures de l’année prochaine seront peut-être très différentes de celles de cette année. La vitesse maximale sera différente l’année prochaine."

"Les pneus seront différents l’année prochaine. Il essaie donc d’anticiper ce à quoi les pilotes seront confrontés à certains moments du tour, lors des qualifications, par rapport à la course et tout ce genre de choses. Il est donc très instructif."