Drugovich renonce à la Formule 1 et s’engage en FE

Faute de trouver un baquet en Formule 1 depuis plusieurs années, Felipe Drugovich a décroché un volant en Formule E pour la saison à venir, après avoir été annoncé comme coéquipier de Jake Dennis chez Andretti.

Le pilote de réserve d’Aston Martin F1 était déjà en négociations avec Andretti mais pour un baquet Cadillac F1. Le Brésilien a finalement été écarté au profit de Sergio Perez et Valtteri Bottas.

Drugovich était devenu champion de Formule 2 en 2022 et il a passé trois saisons sur le banc de touche chez Aston Martin F1, ne participant qu’occasionnellement aux essais libres 1 comme l’exige le règlement.

Cet été, il a couru pour Mahindra lors de l’E-Prix de Berlin, en remplacement de Nyck de Vries, engagé en WEC. Il s’est rapidement adapté et a marqué des points lors de la deuxième course du week-end, après avoir terminé septième. Cela a impressionné Andretti, qui a engagé Drugovich pour remplacer Nico Müller, parti chez Porsche.

"Je suis très heureux d’annoncer que je vais rejoindre Andretti Formula E, et je suis vraiment impatient de voir ce que l’avenir nous réserve," a déclaré Drugovich.

"Mon management et moi sommes en contact avec Andretti depuis que j’ai remporté le titre de Formule 2, c’est donc formidable que nous ayons réussi à rester en contact pendant tout ce temps et que nous ayons enfin l’occasion de travailler ensemble. "

"Cela fait trop longtemps que je n’ai pas couru, je suis donc extrêmement motivé à l’idée de revenir sur les circuits. Cela signifie beaucoup pour moi de savoir que je participerai à toutes les sessions et que je ne serai pas seulement remplaçant, comme cela a été le cas ces dernières années."

"Je suis très reconnaissant à toute l’organisation Andretti Global de croire en mon potentiel et de m’apporter son soutien. Je tiens également à remercier tout particulièrement Roger Griffiths pour m’avoir contacté et avoir rendu cela possible."

"Je suis concentré, motivé et enthousiaste pour l’avenir, et je sais qu’Andretti dispose de tous les outils nécessaires pour que je réussisse. Je suis convaincu que ce nouveau chapitre que nous allons écrire ensemble sera mémorable."

Le directeur de l’écurie Andretti, Roger Griffiths, a remercié Aston Martin d’avoir permis à Drugovich de reprendre le volant en course, étant donné que cela réduira le temps qu’il passera avec l’écurie de F1. Ce qui suggère que le Brésilien poursuivra encore pendant un certain temps dans son rôle de pilote de réserve.