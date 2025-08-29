Villeneuve fustige ’un manque d’alchimie’ entre Hamilton et Ferrari
Une Scuderia qui n’arrive pas à progresser selon lui
Alors que Lewis Hamilton a souhaité hier remettre en avant son plaisir de piloter et d’avoir intégré Ferrari, laissant derrière lui ses paroles très critiques tenues avant la pause estivale, c’est Jacques Villeneuve qui a accusé le Britannique de laisser entendre qu’il ne voulait pas vraiment travailler chez Ferrari et que lui et son ingénieur évoluaient sur des planètes opposées.
C’est le constat du champion de F1 1997, qui est consultant pour Sky F1 ce week-end au Grand Prix des Pays-Bas.
Villeneuve estime qu’il n’y a « aucune alchimie » entre Hamilton et Ferrari, et explique pourquoi le septuple champion du monde connaît des difficultés depuis son arrivée chez la Scuderia.
"Ils n’obtiennent pas ce qu’ils ont signé, donc il y a une certaine frustration des deux côtés, de l’équipe et de Lewis, car il n’obtient pas la voiture qu’il voulait."
"Il n’a pas le sentiment que l’équipe le soutient. L’équipe n’a pas le sentiment que Lewis est avec eux. Ça ne colle pas, et ça se sent quand il communique avec son ingénieur [Riccardo Adami] le jour de la course. Il n’y a pas d’alchimie, absolument pas. C’est comme s’ils étaient sur une autre planète. Ils ne communiquent pas entre eux."
"Mais c’est la même chose avec [Charles] Leclerc et son ingénieur. Il se passe quelque chose de vraiment étrange avec cette équipe qui ne progresse pas dans la bonne direction."
"Et quand on écoute les interviews de Lewis, il ne semble pas enthousiaste. Il ne semble pas croire ce qu’il dit. C’est comme s’il ne voulait pas aller travailler. C’est vraiment très étrange."
"Maintenant, 2026 approche. Il sait que ce sera une nouvelle saison. Cette année est terminée. Il se concentre sur 2026, mais pour cela, il faut s’assurer que ce sera sa voiture, son équipe."
Villeneuve estime que Ferrari et Hamilton doivent vite trouver la clé d’une bonne collaboration.
"S’il n’y a pas d’alchimie, à quoi bon ? L’alchimie se crée même lors d’une saison difficile. C’est là qu’on la construit vraiment, quand les choses sont difficiles. Quand les choses sont faciles, inutile de construire l’alchimie."
"Mais il ne semble pas y avoir d’alchimie au sein de l’équipe, pas seulement entre Lewis et son ingénieur, toute l’équipe. Leclerc avec son ingénieur, et probablement entre les ingénieurs. Il n’y a pas d’alchimie. On n’arrive pas à faire bouger les choses."
Après avoir vu Leclerc et Hamilton terminer 14e et 15e lors des premiers essais libres du Grand Prix des Pays-Bas, à 1,6 seconde de la McLaren de Lando Norris, et avoir souligné qu’un manque d’alchimie ne signifie pas une voiture lente, Villeneuve a répondu : "Cela signifie que vous ne progressez pas, et ils n’ont pas progressé."
"C’est l’une des plus grandes équipes du monde, et ils ont deux excellents pilotes, alors pourquoi ne progressent-ils pas ?"
"Ils ont tous les outils, tout ce dont ils ont besoin, alors tout est une question de personnel et d’alchimie."
Nouveau : comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Devenez follower sur WhatsApp pour recevoir des informations en avant-première sur l’actualité F1, des coulisses du paddock et, bien entendu, les liens des articles les plus importants dès leur parution.
N’oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Petit rappel aussi : par défaut le mode clair est activé, n’hésitez pas à tester le mode sombre en cliquant sur l’icône "lune" dans le menu en haut du site.
Ferrari
- Villeneuve fustige ’un manque d’alchimie’ entre Hamilton et Ferrari
- Hamilton : Je suis de ceux qui ne se contentent pas de subir
- Leclerc admet que les problèmes de la Hongrie peuvent encore toucher la SF-25
- Hamilton a raconté ’n’importe quoi’ sous le coup de la frustration selon Russell
- Leclerc veut des victoires et la 2e place au championnat pour Ferrari