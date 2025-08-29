Villeneuve fustige ’un manque d’alchimie’ entre Hamilton et Ferrari

Alors que Lewis Hamilton a souhaité hier remettre en avant son plaisir de piloter et d’avoir intégré Ferrari, laissant derrière lui ses paroles très critiques tenues avant la pause estivale, c’est Jacques Villeneuve qui a accusé le Britannique de laisser entendre qu’il ne voulait pas vraiment travailler chez Ferrari et que lui et son ingénieur évoluaient sur des planètes opposées.

C’est le constat du champion de F1 1997, qui est consultant pour Sky F1 ce week-end au Grand Prix des Pays-Bas.

Villeneuve estime qu’il n’y a « aucune alchimie » entre Hamilton et Ferrari, et explique pourquoi le septuple champion du monde connaît des difficultés depuis son arrivée chez la Scuderia.

"Ils n’obtiennent pas ce qu’ils ont signé, donc il y a une certaine frustration des deux côtés, de l’équipe et de Lewis, car il n’obtient pas la voiture qu’il voulait."

"Il n’a pas le sentiment que l’équipe le soutient. L’équipe n’a pas le sentiment que Lewis est avec eux. Ça ne colle pas, et ça se sent quand il communique avec son ingénieur [Riccardo Adami] le jour de la course. Il n’y a pas d’alchimie, absolument pas. C’est comme s’ils étaient sur une autre planète. Ils ne communiquent pas entre eux."

"Mais c’est la même chose avec [Charles] Leclerc et son ingénieur. Il se passe quelque chose de vraiment étrange avec cette équipe qui ne progresse pas dans la bonne direction."

"Et quand on écoute les interviews de Lewis, il ne semble pas enthousiaste. Il ne semble pas croire ce qu’il dit. C’est comme s’il ne voulait pas aller travailler. C’est vraiment très étrange."

"Maintenant, 2026 approche. Il sait que ce sera une nouvelle saison. Cette année est terminée. Il se concentre sur 2026, mais pour cela, il faut s’assurer que ce sera sa voiture, son équipe."

Villeneuve estime que Ferrari et Hamilton doivent vite trouver la clé d’une bonne collaboration.

"S’il n’y a pas d’alchimie, à quoi bon ? L’alchimie se crée même lors d’une saison difficile. C’est là qu’on la construit vraiment, quand les choses sont difficiles. Quand les choses sont faciles, inutile de construire l’alchimie."

"Mais il ne semble pas y avoir d’alchimie au sein de l’équipe, pas seulement entre Lewis et son ingénieur, toute l’équipe. Leclerc avec son ingénieur, et probablement entre les ingénieurs. Il n’y a pas d’alchimie. On n’arrive pas à faire bouger les choses."

Après avoir vu Leclerc et Hamilton terminer 14e et 15e lors des premiers essais libres du Grand Prix des Pays-Bas, à 1,6 seconde de la McLaren de Lando Norris, et avoir souligné qu’un manque d’alchimie ne signifie pas une voiture lente, Villeneuve a répondu : "Cela signifie que vous ne progressez pas, et ils n’ont pas progressé."

"C’est l’une des plus grandes équipes du monde, et ils ont deux excellents pilotes, alors pourquoi ne progressent-ils pas ?"

"Ils ont tous les outils, tout ce dont ils ont besoin, alors tout est une question de personnel et d’alchimie."