Bortoleto demande du ’respect’ en piste et s’est expliqué avec Antonelli

Gabriel Bortoleto a tourné la page de son accrochage avec Andrea Kimi Antonelli, qui l’a envoyé dans le mur au Portier au premier tour du Grand Prix de Monaco, après un superbe dépassement du Brésilien sur le pilote Sauber F1. Ce dernier assure par ailleurs que ses propos sur une potentielle vengeance ont été mal compris.

"J’ai parlé à Kimi après la course. Nous avons, je crois, du respect l’un pour l’autre depuis l’âge de 10 ou 11 ans, lorsque nous faisions du karting ensemble. Pour ce qui s’est passé dans le premier tour, où j’ai fini dans le mur, j’ai clairement exprimé mon opinion sur ce qui s’est passé" a déclaré Bortoleto.

"J’ai demandé à mon ingénieur ce qui s’était passé, s’ils avaient reçu une pénalité pour cela, et il m’a répondu que non, qu’il n’y avait pas de pénalité pour ce qui s’était passé. Alors je me suis dit, ok, donc en fait si je fais la même chose, je le mets dans le mur et je n’ai pas de pénalité pour ça."

"Mais ils l’ont pris de telle sorte qu’il semble que je vais frapper le gars dans le mur. Mais nous ne sommes pas là pour blesser qui que ce soit".

"Il est évident que nous faisons des courses acharnées les uns contre les autres et qu’il en sera de même à l’avenir. Je suis sûr qu’à l’avenir, nous aurons des contacts comme avec n’importe quel autre pilote, mais j’espère que ce sera dans le respect et que la course sera dure, mais juste."

Antonelli ne tient pas rigueur à Bortoleto de l’avoir critiqué en public après la course et comprend que cela puisse venir d’une frustration de son rival : "Nous avons parlé après la course. L’émotion sur le moment et aussi après la course, cela peut arriver."

"Je le comprends. J’ai vécu la même chose à Miami. Je n’ai pas terminé dans le mur, mais depuis la première place et quand j’ai été poussé [par Oscar Piastri], j’étais évidemment très contrarié et dans un tel moment, il est très difficile de contrôler ses émotions."

"Je le comprends et je n’étais pas fâché de ce qu’il a dit dans les médias. Cela fait partie de l’histoire. Il ne s’est pas calmé et après qu’il s’est calmé, nous avons eu une discussion et maintenant tout va bien entre nous."

L’Italien admet que ces choses-là sont inhérentes à la F1 : "Vous savez que cela peut arriver. Nous étions tous les deux en pleine course et, bien sûr, je me suis fait dépasser. J’ai ensuite vu la porte s’ouvrir et j’ai tenté le coup. C’est Monaco et c’est très, très facile d’avoir un accident."

"Bien sûr, je ne voulais pas le voir dans le mur. Ce n’était pas mon intention. Même si je ne l’ai pas touché, j’ai essayé de lui laisser le plus d’espace possible. Mais bien sûr, il faut une fraction de seconde. Mon intention était juste de le dépasser et de ne pas le voir dans le mur."

Bortoleto dément des discussions avec Red Bull

Pour la deuxième fois de la saison, Bortoleto a discuté avec Helmut Marko à Monaco. La première fois, il s’était défendu face à des déclarations de l’Autrichien, mais il assure qu’il n’a pas de contacts avec Red Bull : "Helmut a dit quelque chose au début de l’année. Nous nous sommes parlé juste après, donc tout est clair."

"Nous nous sommes revus à Monaco, mais ce n’était qu’une discussion au hasard. Les gens adorent raconter des histoires. Je pense que ce qu’il a dit a été un peu sorti de son contexte. Ce n’était pas exactement comme ça. Je suis d’accord avec ça."

Bortoleto se fiche de laisser une bonne impression à d’autres dirigeants d’équipe, dont Marko : "Les gens penseront toujours que vous êtes bon ou mauvais. Cela n’a pas d’importance. Ce qui est important, c’est qu’à l’intérieur de vous, vous fassiez de votre mieux."

"Mon équipe est satisfaite du travail que je fais jusqu’à présent, je crois, et j’en suis heureux. Et c’est la seule chose que je dois prouver. Je n’ai pas besoin de prouver quoi que ce soit d’autre à qui que ce soit. Je connais le travail que je fais en ce moment et il est bon. Je suis sûr que j’ai déjà prouvé à beaucoup de gens qu’ils avaient tort."

Bortoleto explique ce que Sauber espère gagner avec son nouveau package d’évolutions : "Plus d’appui, plus de grip, plus de performance, une voiture plus prévisible. Je pense que c’est ce qu’on aimerait réussir, et si c’est le cas, ce sera un bon pas en avant."