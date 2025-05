Alonso : La présence de Newey à Monaco a ’élevé le niveau de l’équipe’

Fernando Alonso estime qu’Aston Martin F1 a déjà immédiatement bénéficié de la présence d’Adrian Newey au Grand Prix de Monaco de F1.

Le GP de Monaco était le premier GP de Newey sur place sous ses nouvelles couleurs.

Newey se concentre actuellement sur le projet AMR26 pour 2026, quand l’écurie fera rouler pour la première fois des F1 à moteurs Honda.

Cependant, Andy Cowell, le directeur d’Aston Martin F1, a confirmé que Newey avait toujours un impact sur la voiture 2025... en discutant uniquement de l’AMR25 lors des déjeuners sur le campus de l’écurie à Silverstone.

S’exprimant aujourd’hui au Grand Prix d’Espagne, Alonso a évoqué positivement l’impact de la présence de Newey au sein de l’équipe mais sous-entend que tout le personnel technique s’est aussi retrouvé sous pression ! Pas de bullshit lors des réunions techniques !

"Oui, c’était fantastique," a déclaré Alonso lors de la conférence de presse de la FIA ce jeudi.

"Je pense que sa façon de voir les choses sur la voiture, même statiquement dans la voie des stands ou sur la grille, et même dans le garage, où il repère les points que nous aurions pu améliorer ou améliorer à l’avenir, mais aussi sa simple présence en salle de réunion est toujours spéciale."

"Sans être intimidant, je pense que le niveau de l’équipe était plus élevé grâce à sa présence, car tout le monde était plus concentré, plus attentif aux détails de la voiture."

"Ceux qui discutaient lors des réunions savaient qu’ils ne pouvaient pas se tromper, car il le remarquerait."

"C’était formidable d’être témoin de cela et j’espère que l’année prochaine, avec d’autres courses à venir, nous continuerons à apprendre de lui et à progresser en tant qu’équipe."

Newey a ouvertement évoqué certains des défis auxquels Aston Martin est confrontée dans ses efforts d’amélioration. Le designer a suggéré que certains outils actuels de l’équipe, comme le simulateur, sont « faibles » et que la résolution de ce problème pourrait nécessiter « un projet sur deux ans ».

Interrogé sur l’ampleur du problème pour l’équipe, Alonso a répondu : "Je pense que tous les simulateurs auront des problèmes de corrélation avec la voiture réelle."

"Je ne pense pas qu’une équipe dispose d’un simulateur parfait et fiable à 100 %, car la voiture sur le circuit réel, dans la vraie vie, est très dynamique et change constamment, d’un virage à l’autre et d’une séance à l’autre. Il n’y a pas deux tours identiques le week-end, à cause du vent, de la température, du trafic devant, etc."

"Reproduire cela sur simulateur, dans un environnement parfait et cohérent, c’est très différent. Mais je pense qu’il faudra moins de deux ans pour améliorer notre simulateur. Ce n’est pas nouveau, c’est peut-être la première fois qu’Adrian l’a dit lors de l’interview à Monaco, mais soyez assurés que nous l’avons déjà mentionné à plusieurs reprises en interne."

Pour l’instant, Alonso se concentre sur son Grand Prix d’Espagne, sa course à domicile, alors que la F1 débarque sur le circuit de Barcelone pour la neuvième manche du calendrier. Après qu’Aston Martin a apporté une importante amélioration lors de la septième manche à Imola, le pilote espère tirer davantage d’enseignements des nouvelles pièces ce week-end.

"Je pense que Barcelone nous en apprendra un peu plus sur le nouveau package. Imola a été un pas en avant, c’est sûr, mais nous avons aussi utilisé les pneus médiums et je pense que cela nous a aidés en qualifications."

"Et puis, à Monaco, c’est un endroit spécial et le samedi est évidemment un moment clé du week-end, et nous avons également réalisé de bons tours samedi."

"À Barcelone, avec un week-end plus normal, nous verrons où nous en sommes en termes de performances, mais je pense que chacun apportera des améliorations, notamment sur la nouvelle réglementation concernant l’aileron avant, et nous verrons bien l’impact que cela aura sur tous les pilotes de la grille."

De son côté Lance Stroll estime que "Barcelone va être un test pour toutes les équipes pour voir où chacun est. Il y a différents types de virages, différentes vitesses, on va voir où ça nous mène. Je ne sais pas à quoi m’attendre ni comment ça va affecter les autres."

"C’était génial d’avoir Adrian avec nous à Monaco. Il a donné des pistes pour nous aider sur les réglages. On a aussi eu de petites discussions sur le futur, sur la voiture actuelle, sur le prochain règlement et sur ce qu’on peut attendre."

Le Canadien était vraiment loin du compte à Monaco et de son équipier. Sait-il pourquoi avec le recul ? Il esquive !

"C’est toujours difficile à Monaco quand vous partez de loin. Mais c’est plus positif ces dernières semaines, on avait les deux voitures en Q3 à Imola et on allait marquer des points avant la voiture de sécurité au mauvais moment, et à Monaco, Fernando était en Q3 et aurait marqué des points sans sa casse moteur, donc c’était mieux ces dernières semaines."