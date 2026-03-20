Bientôt une équipe chinoise en F1 ? C’est la prochaine étape pour Hamilton et Russell

La F1 a fait son nid en Chine : c’est le constat que l’on peut dresser après le dernier GP, qui a soulevé l’enthousiasme du public mais aussi des pilotes.

Ainsi, le Grand Prix de Chine s’est disputé devant des tribunes combles et avec un fort enthousiasme du public, ce que n’a pas manqué de relever un Lewis Hamilton. Le pilote Ferrari, au risque d’en faire sourire certains, a même qualifié les fans chinois de « plus incroyables » du calendrier !

Reste que depuis 2004 et le premier Grand Prix à Shanghai, un fait est incontestable : la F1 est devenue de plus en plus populaire dans l’Empire du Milieu.

Pour autant, si un constructeur américain (Cadillac avec derrière General Motors) est entré en F1 en 2025, le sport attend encore son premier manufacturier chinois. Récemment, des bruits autour de la possible entrée de BYD, le géant chinois, en F1, ont germé, même si tout cela reste encore lointain.

Interrogé sur ce sujet après le Grand Prix de Chine, George Russell a tout d’abord été impressionné par la passion des fans chinois, inexistante il y a encore trente ans. La Chine a son Grand Prix, reste donc l’étape suivante : son équipe !

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« C’est la première fois que nous avons la tribune des virages 11 et 12 pleine à Shanghai » commente George Russell.

« Je dirais que c’est sans aucun doute le plus grand soutien que j’ai personnellement jamais reçu lors d’une course, hormis mon Grand Prix national. On a vraiment l’impression que les fans chinois et tout le monde à Shanghai aiment et adoptent la Formule 1, et cela devient de plus en plus fort. Donc oui, c’est sûr, c’est une course qui doit rester. Et concernant une marque chinoise en F1, oui, qui sait ? Cela pourrait être un bon ajout potentiellement. »

Fervent soutien de l’extension du calendrier F1 sur les marchés émergents, Lewis Hamilton plaide également pour le développement du sport dans le 2e pays le plus peuplé du monde derrière l’Inde.

« Eh bien premièrement, ce circuit est phénoménal. Cette tribune, c’est incroyable. Nous avons fait la parade des pilotes, nous la regardions, j’ai pris une photo, et elle résistera à l’épreuve du temps – et la piste est géniale à piloter. C’est l’un des meilleurs circuits au monde et l’un de ceux sur lesquels j’ai toujours aimé courir. »

« C’est formidable que la course et le sport automobile aient continué à se développer en Chine. Vous avez ici tellement de constructeurs automobiles incroyables qui sont aussi bons, sinon meilleurs, que beaucoup d’autres dans le reste du monde, alors ce pourrait être génial d’en voir un arriver à un moment donné. »

« Ici, le sport a franchi des étapes monumentales. Au début de mon arrivée en F1, ça ne progressait pas beaucoup, et évidemment avec la croissance apportée par Liberty Media et les mesures qu’ils ont prises... »

C’est aussi l’occasion pour Lewis Hamilton d’adresser un tacle aux détracteurs de Liberty Media !

« Encore une fois, au début, c’était vraiment mal vu, je pense, par certaines personnes qui ne voulaient pas vraiment de changement au sein de ce sport. Et maintenant, ils voient que ça a en fait été formidable pour le sport de s’ouvrir à de nouveaux publics. »

Si Lewis Hamilton apprécie donc la présence de la F1 en Chine, il n’oublie pas son grand combat : que la F1 assume son statut de sport mondial en se rendant, enfin, en Afrique !

« Le fait est que nous sommes dans un très grand nombre de pays, mais je dis toujours qu’il y a un continent où nous ne sommes pas actuellement, et nous devons indéniablement créer plus d’opportunités pour l’avenir et pour de nouveaux endroits potentiels où aller. Il y a encore tellement de circuits incroyables à travers le monde. »

« Nous avons évidemment l’arrivée de Madrid, deux courses en Espagne que nous avions l’habitude d’avoir... Oui, peut-être qu’à l’avenir cela pourrait faire une place pour une autre course peut-être. Mais oui, j’ai vraiment hâte de voir le sport continuer à se développer. Nous avons le deuxième film (sur la F1, ndlr) sur lequel nous allons peut-être travailler bientôt et je suis sûr que Drive to Survive a également joué un rôle énorme dans ce développement. »