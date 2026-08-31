Ben Sulayem tacle Sainz Sr après sa candidature avortée à la présidence de la FIA

Mohammed Ben Sulayem a adressé une pique à Carlos Sainz Sr, après la tentative finalement abandonnée par le double champion du monde des rallyes de se présenter à la présidence de la FIA. Alors que le processus électoral avait suscité une vive controverse, le président de la Fédération internationale de l’automobile estime que son ancien rival en rallye n’avait pas pleinement compris l’étendue du rôle qu’il envisageait d’occuper.

Carlos Sainz Sr avait étudié la possibilité de défier Ben Sulayem lors de l’élection présidentielle de la FIA. Sa démarche était intervenue dans un contexte particulièrement tendu, plusieurs opposants au président sortant estimant que les règles de nomination mises en place rendaient pratiquement impossible l’émergence de candidats capables d’atteindre le bulletin de vote.

Interrogé par le quotidien espagnol AS sur la manière dont son ancien rival en rallye avait abordé cette éventuelle candidature, Ben Sulayem n’a pas caché son scepticisme.

"Carlos est un bon ami, mais je ne pense pas qu’il ait compris."

"Bien sûr, il comprend la FIA et le sport mieux que quiconque, mais la présidence de la FIA ne concerne pas seulement le sport. Il s’agit de mobilité, de gestion d’une entreprise, et de 245 membres venus du monde entier."

Une fonction qui, selon Ben Sulayem, implique également un investissement personnel considérable, sans contrepartie financière.

"Il s’agit de travailler 365 jours par an sans rien recevoir en retour."

Des interrogations autour du contrat de Sainz chez Williams

Pendant que son père était évoqué dans le contexte de la présidence de la FIA, son fils, Carlos Sainz Jr, a lui aussi été au cœur de plusieurs spéculations concernant son avenir en Formule 1. Après avoir quitté Ferrari à l’issue de la saison 2024, l’Espagnol a rejoint Williams, mais son nom a récemment circulé autour d’Audi.

Le constructeur allemand, devenu équipe d’usine en Formule 1 en 2026, avait notamment été cité comme une destination potentielle pour Sainz, ce qui aurait constitué une forme de prolongement de la trajectoire souhaitée par son père. Le pilote Williams a cependant fermement démenti avoir sérieusement envisagé cette possibilité.

"Non, ce n’étaient que les rumeurs habituelles du paddock."

Sainz a même assuré que son engagement avec Williams n’avait pas réellement été remis en question cette année.

"Je peux confirmer que je n’ai jamais sérieusement envisagé d’aller ailleurs cette année."

Ces déclarations interviennent alors que des interrogations persistent autour de la situation contractuelle de l’Espagnol au sein de l’écurie britannique.

L’ancien pilote de Formule 1 Christian Danner estime justement que les difficultés de Williams pourraient être plus profondes qu’il n’y paraît. L’Allemand, qui observe l’évolution de l’écurie, s’est montré particulièrement préoccupé par sa situation actuelle.

"Je pense qu’il y a plus de problèmes qu’il n’y paraît."

Danner estime même que certains éléments observables autour de Williams témoignent d’un dysfonctionnement plus important.

"Quelque chose ne va clairement pas."

L’ancien pilote a notamment relevé une apparente contradiction concernant la durée du contrat de Sainz. Le pilote espagnol a récemment affirmé qu’il ne disposait que d’un engagement d’une année, alors que le directeur de Williams, James Vowles, avait publiquement évoqué un accord portant sur plusieurs saisons.

"Maintenant, Sainz dit qu’il n’a qu’un contrat d’un an, et non un contrat pluriannuel," a souligné Danner.

"En réponse, James Vowles a déclaré : ’Non, nous avons un accord pluriannuel’."

"Donc, soit Sainz invente quelque chose, soit Williams a commis une grosse erreur."