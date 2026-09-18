Vowles félicite le Madring mais demande ’plus de dépassements’ à l’avenir

Le directeur de Williams F1, James Vowles, a soutenu Madrid et pense que le Madring peut devenir un des événements phares de la Formule 1, malgré un premier Grand Prix d’Espagne difficile sur le circuit. La F1 s’est rendue sur ce tout nouveau circuit le week-end dernier. Alors que les nouveaux sites urbains font souvent face à des problèmes logistiques initiaux, Vowles a loué les organisateurs de l’événement, même si d’autres défauts ont été constatés.

Mais il a cependant tenu à saluer l’organisation de l’événement, et l’accueil qui a été réservé aux équipes. Le paddock l’a impressionné, et il pense que sa proximité du centre-ville est un énorme avantage pour le Madring.

"Avant tout, bravo aux organisateurs" a déclaré le britannique dans le podcast de l’équipe The Vowles Verdict. "C’est la première année du Grand Prix, et généralement cela signifie simplement que l’événement est un peu chaotique, mais cela n’a pas été le cas à Madrid."

"En fait, ce que je dirais, c’est que ce pourrait être l’une des courses à suivre à l’avenir. À une demi-heure du centre-ville, une capitale, à 10 minutes, je crois, si vous preniez le métro par conséquent."

"Un espace immense, probablement 10 fois plus d’espace que celui dont nous disposons normalement, ce qui a des avantages et des inconvénients. Les avantages signifient que vous pouvez y faire tenir plus de monde. Les inconvénients, vous usez vos semelles de chaussures en marchant entre les deux arènes différentes et jusqu’aux voitures."

Mais Vowles ne passe pas sous silence les problèmes liés au circuit, et notamment le manque de dépassements en piste. Selon lui, des modifications sont nécessaires, mais il a le potentiel pour devenir un grand rendez-vous du calendrier.

"En ce qui concerne le circuit lui-même, comme vous l’avez vu, très technique, et les pilotes ont tous fait remarquer que c’était un défi difficile pour eux, un défi agréable pour eux. Mais la course en a aussi légèrement souffert, et je suis sûr que les organisateurs du circuit étudieront comment ils peuvent améliorer cela pour l’année prochaine."

"Pour nous, un Grand Prix difficile, nous savions que ce serait difficile en l’abordant. Cela ne fait qu’exagérer les problèmes que nous avons en ce moment et nous n’avons pas ajouté de performance à la voiture depuis bien trop longtemps et avons reculé par rapport aux équipes autour de nous."

"Si je me concentre maintenant sur les détails que vous avez pu voir sur les gommes plus tendres, le tendre et le medium, nous avons eu du graining, et c’est là que le pneu se met soudainement à perdre beaucoup plus de performance à chaque tour. Visible lors des longs relais, pas dans les conditions de qualifications."

"Mais le pneu dur, cependant, était un pneu, comme vous l’avez vu avec un certain nombre de voitures qui pouvaient rouler presque pendant toute la course. C’était vraiment à la limite, mais juste du bon côté. Cela signifie que Pirelli a fait un très bon travail en apportant les bons pneus à l’événement."

"Cela signifie également que le circuit, l’asphalte, était dans un bon état pour cela également. Comme je l’ai dit, le principal problème réel est qu’il faut étudier comment nous pouvons obtenir plus de dépassements dans les années à venir. Sinon, bravo. Première course brillante."