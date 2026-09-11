L’Ukraine lance une nouvelle offensive contre la FIA

La Fédération automobile d’Ukraine (FAU) accentue la pression sur la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) et son président Mohammed Ben Sulayem dans le dossier concernant la participation de la Russie au sport automobile international. L’instance ukrainienne accuse directement le président de la FIA de ne pas avoir agi de manière appropriée et demande désormais la suspension de l’adhésion de la fédération russe ainsi que le rétablissement de restrictions strictes visant les concurrents russes.

Selon l’agence Anadolu, le président de la FAU, Oleksandr Feldman, a adressé un courrier à Mohammed Ben Sulayem afin de réclamer officiellement ces mesures. La Fédération automobile d’Ukraine estime que la FIA n’a pas donné suite à ses précédentes démarches auprès du Sénat de la FIA et de son comité d’éthique.

La FAU affirme ainsi être "indignée par l’inaction prolongée de l’instance dirigeante mondiale" après avoir déjà saisi ces deux organes. Selon la fédération ukrainienne, ces démarches seraient toutefois restées sans suite, puisqu’elle affirme n’avoir reçu "aucune réaction ni réponse".

Cette absence de réponse constitue précisément l’un des principaux griefs formulés par la FAU à l’encontre de la FIA. L’organisation ukrainienne estime que la situation pourrait avoir des conséquences plus larges sur la gouvernance de la fédération internationale.

Dans son courrier adressé à Ben Sulayem, Feldman met notamment en garde contre les conséquences que pourrait avoir, selon lui, l’absence d’action de la FIA.

"Il s’agit d’un précédent dangereux qui ouvre la voie aux organisations membres pour ignorer d’autres dispositions des statuts et les exigences des règlements, ce qui pourrait potentiellement conduire au chaos et mettre en péril l’avenir de la FIA en tant qu’institution," affirme la lettre du président de la FAU.

Le différend porte notamment sur des accusations visant la fédération automobile russe. La FAU affirme que celle-ci aurait créé des bureaux dans des territoires ukrainiens occupés.

Cette situation serait, selon l’instance ukrainienne, contraire aux règles de la FIA qui prévoient qu’une seule autorité nationale reconnue puisse représenter chaque pays.

La FAU conteste donc également la légitimité de cette organisation sur ces territoires et a décidé de poursuivre sa démarche sur le terrain juridique.

Une procédure devant la Cour d’appel internationale

La Fédération automobile d’Ukraine a en effet également saisi la Cour d’appel internationale de la FIA, ajoutant ainsi une procédure supplémentaire à son opposition aux décisions concernant la représentation russe dans le sport automobile.

Cette nouvelle offensive intervient après une décision prise par la FIA le mois dernier concernant les participants russes et biélorusses. L’instance dirigeante a alors levé les restrictions qui leur étaient appliquées, leur permettant à nouveau de participer aux compétitions avec leurs drapeaux nationaux, leurs symboles et leurs hymnes.

Cette évolution a donc provoqué une nouvelle réaction de la FAU, qui cherche désormais à obtenir non seulement la suspension de l’adhésion de la fédération automobile russe à la FIA, mais également le retour de restrictions strictes pour les concurrents russes.

Le conflit entre les deux instances prend ainsi une nouvelle dimension, avec une contestation portée à la fois devant les organes internes de la FIA et devant sa Cour d’appel internationale. La FAU maintient sa pression sur Mohammed Ben Sulayem et entend remettre en cause la décision ayant permis le retour des symboles nationaux russes et biélorusses dans les compétitions automobiles internationales.