Sainz répond aux tacles : il n’est pas responsable du fiasco du tracé du Madring !

Carlos Sainz refuse d’endosser la responsabilité des difficultés rencontrées par le nouveau circuit de Madrid lors de son premier Grand Prix de Formule 1. Alors que le tracé de Madring a été vivement critiqué après une course espagnole marquée par le manque de dépassements, le pilote Williams rappelle que sa nomination comme ambassadeur de l’événement est intervenue après la conception et l’homologation du circuit par la FIA. Il estime néanmoins qu’une modification ciblée pourrait suffire à transformer la course.

Le premier Grand Prix organisé dans la capitale espagnole n’a pas répondu à toutes les attentes. Malgré un tracé spectaculaire et une atmosphère saluée par de nombreux acteurs du paddock, la course a rapidement été figée par l’extrême difficulté des dépassements.

Cette situation a notamment donné lieu à des plaisanteries de la part de plusieurs pilotes dans le week-end, avant une dernière lancée par Nico Rosberg dimanche soir. Le champion du monde avait lancé : "Carlos Sainz est l’ambassadeur, alors il faut critiquer Carlos Sainz."

Le pilote Williams tient cependant à préciser qu’il n’a pas participé à la conception du circuit. Son rôle d’ambassadeur a été officialisé alors que le tracé avait déjà été défini et approuvé.

"Lorsque j’ai signé l’accord pour devenir ambassadeur, la conception du circuit était déjà terminée et avait été approuvée par la FIA," a insisté Sainz.

L’Espagnol reconnaît même avoir regretté de ne pas avoir pu intervenir plus tôt dans le processus.

"J’étais vraiment agacé parce que j’aurais adoré pouvoir apporter ma contribution d’une manière ou d’une autre."

Après une course largement dominée par les positions acquises en début d’épreuve, les organisateurs ont reconnu que des modifications étaient désormais susceptibles d’être apportées au tracé. La Formule 1 et la FIA participent également aux discussions concernant les évolutions possibles pour la prochaine édition.

Pour Sainz, il ne serait toutefois pas nécessaire de transformer profondément le Madring. L’objectif pourrait simplement être de créer une véritable opportunité de dépassement.

"Dans une situation idéale, je pense que nous devrions essayer de faire quelque chose dans le virage 5 et, si ce n’est pas possible, il faudra essayer de faire quelque chose dans le virage 1 et, si ce n’est pas le virage 1, nous devrons chercher une solution dans le virage 13," a expliqué le pilote espagnol.

Le Madring dispose de plusieurs freinages importants, mais la configuration de certains enchaînements ne permet pas actuellement aux pilotes de placer facilement leur monoplace à l’intérieur d’un concurrent. Le résultat a été particulièrement visible en course, avec très peu de possibilités de progression une fois le peloton stabilisé.

Sainz estime qu’il existe des exemples ailleurs en Formule 1 et dans le sport automobile permettant de résoudre le problème sans dénaturer le tracé.

"Les bons circuits urbains comme Bakou ou Macao ont tendance à n’avoir qu’un seul point de dépassement, situé au bout d’une très longue ligne droite. Nous devons voir quelles possibilités existent pour ajouter ce point de dépassement et déterminer si cela est réalisable."

"Cela rendrait un énorme service au circuit, car je pense que pour une première édition, le reste de l’événement a été un succès."

"La seule chose qui manque, c’est un point de dépassement"

Sainz insiste ainsi sur le fait que les critiques concernant la course ne doivent pas occulter les autres aspects de cette première édition madrilène. L’organisation, l’emplacement et l’infrastructure du nouvel événement ont reçu des appréciations positives, malgré les difficultés rencontrées en piste.

"Un grand circuit, une grande ville où venir, une excellente organisation... la seule chose qui manque, c’est un point de dépassement."

Les critiques n’ont toutefois pas été unanimes. Hans-Joachim Stuck, ancien pilote de Formule 1, a adopté une position nettement plus indulgente sur Servus TV.

À 75 ans, l’Allemand estime avant tout positif de voir de nouveaux circuits apparaître au calendrier, même s’il reconnaît que la Formule 1 compte désormais beaucoup de tracés urbains.

"C’est formidable que des circuits soient encore construits aujourd’hui."

Stuck considère cette évolution comme importante pour l’avenir de la discipline, tout en apportant une nuance sur la multiplication des circuits en ville.

"C’est important. Il y a peut-être un peu trop de circuits urbains, mais le virage relevé était quelque chose de nouveau."