Pourquoi l’évolution de Williams F1 à Bakou sera-t-elle si importante

Williams s’apprête à introduire un important ensemble d’évolutions lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan, avec notamment deux nouveaux châssis destinés à réduire le poids de la FW48 et plusieurs améliorations aérodynamiques. À Grove, cette étape doit surtout permettre de vérifier que les méthodes de travail mises en place portent leurs fruits. James Vowles se montre toutefois lucide : les erreurs commises lors de la conception de la monoplace 2026 continueront de pénaliser l’écurie jusqu’à la fin de la saison.

Le nouvel ensemble de pièces introduit à Bakou ne devrait pas permettre à Williams de se mêler régulièrement à la lutte pour la Q3. L’essentiel, pour l’équipe britannique, sera ailleurs : les gains de performance doivent correspondre aux estimations réalisées plusieurs mois auparavant.

Une corrélation positive entre les données attendues et les résultats obtenus en piste constituerait une preuve que les processus de développement fonctionnent correctement. Elle offrirait également davantage de confiance au bureau d’études dans la direction choisie pour la conception de la future FW49.

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan représente donc une échéance importante pour James Vowles. Le directeur de l’écurie de Grove est chargé de ramener Williams dans la lutte pour les titres mondiaux et a récemment convaincu Alexander Albon et Carlos Sainz de prolonger leur engagement avec l’équipe.

"Nous avons Bakou qui arrive, et c’est une course que nous attendons depuis un certain temps. Nous allons apporter deux nouveaux châssis lors de cet événement, dans le but de faire passer la masse de notre voiture sous la limite réglementaire."

"Cela devrait donc représenter une progression importante en matière de performances pour nous. En plus de cela, nous aurons également des évolutions aérodynamiques qui vont avec."

"Il y a cependant un problème. Le peloton a tellement progressé que ces évolutions, même si elles sont importantes, ne nous permettront tout simplement pas d’atteindre ce que nous recherchons, à savoir être régulièrement en mesure de marquer des points."

Pour James Vowles, les difficultés rencontrées par Williams cette saison trouvent toujours leur origine dans la phase initiale de développement de la monoplace. Certaines décisions prises durant l’hiver ont placé l’écurie sur une mauvaise trajectoire, avec des conséquences qui ne pourront pas être entièrement corrigées avant la fin de l’année.

"Cette année a été difficile, et elle continuera de l’être jusqu’à la fin. Il n’y a pas vraiment d’autre manière de le dire."

"Beaucoup d’erreurs que nous avons commises durant l’hiver nous accompagneront jusqu’à la fin de cette année. Ce que nous essayons de faire, c’est de nous remettre à flot d’ici au moment où nous commencerons à travailler sur la voiture de l’année prochaine."

Williams apportera donc des évolutions substantielles à Bakou, mais leur effet immédiat restera limité par le retard accumulé.

"Il y aura de petites progressions cette année, mais elles ne seront pas suffisantes pour nous amener ne serait-ce qu’au niveau minimal que je souhaiterais atteindre, c’est-à-dire être capables de marquer des points sur un week-end," a poursuivi Vowles.

"Ce n’est tout simplement pas la réalité de notre situation actuelle. En revanche, pour l’année prochaine, est-ce que je pense que nous progresserons dans la hiérarchie ? Oui. Il est difficile de reculer dans la hiérarchie. Nous progresserons donc grâce à cela, mais le travail restera particulièrement difficile."

Des méthodes de travail profondément revues

Pour expliquer pourquoi Alexander Albon et Carlos Sainz peuvent continuer à croire au projet de Williams, James Vowles a mis en avant les changements opérés dans les processus internes et les méthodes de travail de l’écurie.

L’équipe a recruté plusieurs profils importants, parmi lesquels Piers Thynne (ex McLaren F1), nommé directeur de l’optimisation et de la planification. Ces renforts doivent contribuer à éviter que les erreurs commises avant la saison 2026 ne se reproduisent lors de la préparation de la prochaine monoplace.

"Vous prenez un millier de décisions durant l’hiver. Il n’en faut pas beaucoup qui soient mauvaises pour commencer à emprunter la mauvaise direction. Et c’est ce qui fera la différence entre quelques dixièmes, alors que quelques dixièmes peuvent aujourd’hui décider de l’issue d’un championnat."

"Il faut se pencher sur les grandes fondations que vous mettez en place. Cela passe par une combinaison de personnes, qui est différente de celle dont nous disposions auparavant, ainsi que par une force collective au sein de l’équipe qui n’était pas la même."

L’un des problèmes majeurs rencontrés par Williams concernait également ses outils de simulation.

"Au début de l’année 2025, il nous manquait des technologies de simulation. Elles ne sont devenues opérationnelles qu’en novembre de l’année dernière. À ce moment-là, la voiture était déjà pratiquement terminée."

"Nous avons donc dû nous appuyer sur des estimations éclairées, et nous nous sommes trompés sur certains points. Si vous regardez la hauteur de caisse arrière de notre voiture, nous l’avons développée avec une hauteur incorrecte. Aston Martin a fait la même erreur, avant de la corriger."

"Cela ne semble pas représenter quelque chose d’énorme. Mais vous développez alors votre aérodynamique dans une direction complètement erronée. Et cela ne repose sur rien d’autre que sur une simulation qui vous indique qu’il s’agit d’une bonne voie à suivre pour obtenir le comportement recherché. Or, cette direction peut se révéler mauvaise."

"Cette erreur peut encore être commise durant n’importe quel hiver, car vous évoluez dans un espace théorique, par opposition à un espace maximal."

Aucun risque zéro pour la voiture de 2027

Si l’évolution introduite à Bakou produit les gains attendus, elle constituera un signal positif quant à la trajectoire suivie par Williams à Grove. James Vowles refuse toutefois de garantir que la conception de la monoplace 2027 sera exempte de toute erreur.

"Je ne vais certainement pas promettre cela à qui que ce soit, parce qu’aucune équipe qui vise le championnat ne pourrait le faire," a-t-il déclaré.

"Ce que nous essayons davantage de démontrer, c’est que nous disposons désormais d’une profondeur suffisante, qui n’existait pas auparavant, dans nos méthodes de travail, nos systèmes, nos outils, nos processus et nos effectifs, afin de détecter autant de ces erreurs que possible."

James Vowles a également reconnu que Williams devait désormais accepter un certain compromis pour le reste de la saison 2026. Une part importante des ressources de l’équipe a déjà été consacrée au programme de développement de la monoplace 2027, ce qui limite mécaniquement les moyens disponibles pour améliorer la FW48.

"Nous avons déjà beaucoup investi dans l’année prochaine et au-delà. La conséquence, c’est que nous acceptons ce compromis pour cette saison. Il découle de ce qui s’est passé durant l’hiver et du fait que nous n’avons pas été capables de rattraper notre retard au niveau que nous souhaitions."

"Il s’agit donc d’une progression positive, mais nous avons réellement besoin de davantage. Et cela arrivera l’année prochaine."

Nico Rosberg évoque un "choc" pour Williams

Les difficultés de Williams ont également été commentées par Nico Rosberg. Le champion du monde 2016 de Formule 1 a qualifié les performances de l’écurie en 2026 de "catastrophe" et estime que James Vowles fait face à un défi majeur pour ramener l’équipe au niveau auquel elle aspire.

Selon l’ancien pilote Williams, les racines des problèmes se trouvent dans un programme de développement hivernal trop ambitieux ainsi que dans un châssis largement trop lourd.

"Williams s’est tout simplement trompée durant l’hiver. L’équipe a raté le développement de cette nouvelle voiture. Elle a voulu être très ambitieuse dans la conception du châssis, explorer de nouvelles voies et faire preuve d’une véritable volonté d’innovation," a expliqué Rosberg.

"Cela s’est retourné contre elle, et la voiture accuse un surpoids beaucoup trop important. Il faut se rappeler que dix kilos supplémentaires représentent trois dixièmes de seconde au tour dans ce sport. C’est donc énorme lorsqu’une voiture est trop lourde. La perte de temps au tour est considérable."

Pour Rosberg, Williams doit désormais remonter une pente particulièrement difficile, d’autant que l’écurie dispose déjà d’une unité de puissance Mercedes.

"L’équipe doit donc mener un combat difficile pour se remettre de cette situation, car elle dispose du meilleur moteur. Il ne faut pas oublier qu’elle utilise une unité de puissance Mercedes, donc il n’y a aucune excuse de ce côté-là. Je suis certain que l’aérodynamique ne doit pas non plus être dans une situation idéale. Il reste donc beaucoup de progrès à accomplir."

"Malheureusement, l’équipe était dans une très bonne dynamique ces dernières années. Elle progressait réellement, et nous pensions tous qu’elle se rapprochait à nouveau durablement du groupe des six ou des huit premières écuries. Et maintenant, elle a énormément reculé, ce qui est assez choquant."

Rosberg a enfin souligné l’ampleur de la tâche qui attend James Vowles.

"C’est également un moment difficile pour James, que j’estime énormément. Mais il doit désormais se battre pour traverser cette période compliquée, redresser la situation et ramener l’équipe dans une direction positive. Et ce ne sera pas facile."