’On ne peut plus se défendre’ : Albon admet que les F1 précédentes lui ’manquent’

Alex Albon estime que les pilotes de F1 ne peuvent plus vraiment lutter grâce au pilotage et aux luttes physiques en piste, qui étaient auparavant le fait de meilleurs freinages, de trajectoires variées et d’un pilotage plus propre. Avec les monoplaces 2026 et les moteurs hybrides aux stratégies de déploiement aléatoire et auto-apprenantes, le rôle du pilote est plutôt celui de la résilience face aux dépassements inévitables.

Les nouvelles exigences en matière de gestion de l’énergie en 2026 ont provoqué un changement radical dans la manière dont les pilotes abordent les batailles roue contre roue, et le pilote thaïlandais a reconnu qu’il apprécie moins cette façon de faire la course.

"Je pense que la guerre psychologique a pris le pas sur le combat physique dans le sens où il s’agit désormais en grande partie de la gestion de l’énergie" a déclaré Albon après le GP d’Espagne.

"Je pense que c’est plus tactique. Il y a un élément de tactique où l’année dernière, vous ne pouviez jouer qu’aux jeux de DRS, comme essayer de ralentir et faire passer une voiture devant vous sur la ligne du DRS."

"Il y avait encore des choses anti-dépassement que vous pouviez faire, mais c’est plutôt comme une analyse de données GPS en cours à l’usine qui nous donne des temps de réponse immédiats sur ce que nous pouvons faire et quels changements de mode nous devons effectuer pour anticiper ce que font les voitures autour de nous."

"À bien des égards, c’est tactique, mais en même temps, parfois, nous nous sentons impuissants, comme si on ne pouvait tout simplement plus se défendre."

Le Thaïlandais a également déploré que les monoplaces 2026 empêchent de réellement avoir une chance de se défendre en piste : "Il n’y a pas de véritables compétences défensives parce que le dépassement est un débordement."

"J’ai l’impression qu’il nous manque un peu le fait qu’il faille dépasser sur les freins, qu’il faille sortir la voiture de la trajectoire, avoir de l’air propre, de l’air sale, et ça me manque. Mais en termes de tactique, j’ai passé beaucoup plus de temps à parler avec Mercedes HPP cette année que l’année dernière."

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan sera un week-end crucial pour l’équipe Williams, qui y introduira son châssis 2027 et un package aéro largement revu, autour duquel l’équipe essaie de limiter les attentes et les ambitions.

"Je pense que ce qui a été intéressant cette année, c’est que la plupart des équipes du milieu de grille apportent toujours une ou deux mises à niveau par an. C’est un peu comme ça que ça s’est passé. Cette année, même les équipes du milieu de grille apportent trois ou quatre mises à niveau par an, et la taille des mises à niveau est également énorme."

"Donc si vous pensez à nous lors d’une année normale, Bakou nous aurait remis en lice. Mais nous devons être honnêtes avec nous-mêmes, la vitesse de la course au développement cette année est énorme, et oui, nous avons reculé. »

"Nous finissons de manière réaliste à 50 secondes du milieu de grille pour le moment dans une course. Nous perdons donc une seconde au tour, plus ou moins, en course, et ce doit être une assez grande mise à niveau pour y parvenir. Voyons voir. Nous savons que ce sera un bon pas en avant. Sera-t-il complet ?"

"J’ai de l’espoir, mais je ne pense pas que ce sera le cas. Malheureusement, nous l’avons dit l’année dernière, mais l’accent est également mis sur l’année prochaine. Et nous réalisons que nous sommes trop loin derrière pour l’instant pour avoir quelques mises à niveau pour cette année. Nous devons nous concentrer sur l’année prochaine."