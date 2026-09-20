Pourquoi Lindblad refuse de s’en vouloir après son crash au Madring

Arvid Lindblad refuse de s’attarder sur son accident survenu lors des essais libres 2 du Grand Prix d’Espagne, à Madrid. Le rookie de Racing Bulls estime que cette erreur, survenue alors qu’il évoluait à la limite, fait partie de son apprentissage en Formule 1. Malgré les conséquences importantes sur la suite de son week-end, le Britannique a réussi à rebondir pour atteindre la Q3 puis inscrire de nouveaux points en course.

Arvid Lindblad avait pourtant parfaitement lancé son week-end madrilène. Le pilote Racing Bulls avait signé le quatrième meilleur temps des EL2 avant de perdre le contrôle de sa monoplace dans le virage 13 et de percuter les barrières.

L’accident avait endommagé le côté droit de sa voiture et surtout affecté la confiance du jeune Britannique, un élément particulièrement important sur un circuit urbain comme celui de Madrid.

Lindblad a ainsi abordé les EL3 dans des conditions difficiles, sa VCARB 03 n’étant pas prête en début de séance, avant de parvenir malgré tout à se qualifier en dixième position. Il s’agissait déjà de sa dixième apparition en Q3 en seulement 14 Grands Prix, une statistique particulièrement notable pour un débutant.

"J’ai perdu beaucoup de confiance, ce qui est tellement important sur un circuit urbain, j’ai pratiquement manqué l’intégralité des EL3 et je n’étais pas satisfait de mes qualifications, mais j’ai réussi à assembler un tour et à atteindre la Q3," a expliqué Lindblad.

Le pilote Racing Bulls estime néanmoins que son accident a directement influencé la suite de son week-end et l’a privé d’une préparation plus favorable pour les qualifications.

"Je pense clairement que si je n’avais pas eu cet accident, la trajectoire jusqu’aux qualifications aurait été très différente et j’aurais été beaucoup plus satisfait."

Malgré les conséquences de son erreur, Lindblad refuse de se reprocher excessivement son accident. Le Britannique rappelle qu’il s’agit de sa première saison en Formule 1 et qu’il a régulièrement évolué à la limite depuis le début de l’année.

"C’est quelque chose dont il faut tirer les leçons et, au final, je ne vais pas m’en vouloir d’avoir accidenté la voiture parce que c’est quelque chose d’inévitable."

"J’ai été tellement à la limite cette année, j’ai été tellement rapide, et c’était ma dixième Q3 de la saison."

Lindblad considère donc que l’erreur de Madrid doit être replacée dans le contexte de son apprentissage plutôt que de remettre en cause son approche.

"Je suis autorisé à faire des erreurs, et je vais en tirer les leçons."

Nouveau rebond en course

La meilleure réponse du Britannique est finalement intervenue le dimanche. Après son accident en EL2, une séance d’EL3 largement compromise et des qualifications qu’il jugeait lui-même insatisfaisantes, Lindblad a réussi à terminer le Grand Prix d’Espagne à la neuvième place.

Il s’agissait de son neuvième résultat dans les points depuis le début de la saison, mais surtout de son huitième résultat dans les points lors des neuf dernières courses, sa seule exception sur cette période étant son absence au départ du Grand Prix du Canada. Son meilleur résultat reste sa sixième place obtenue à Monaco.

Au-delà du résultat brut, Lindblad estime que sa capacité à rebondir après une difficulté constitue également un élément important de sa première campagne en Formule 1.

"Je pense que c’est une bonne chose, et que j’ai montré une nouvelle fois, comme je l’ai fait toute l’année, que lorsque les choses deviennent difficiles, je suis toujours capable de rebondir," a-t-il poursuivi.

"Il y a eu le Japon, il y a eu un problème à Budapest et la même chose à Madrid, même si cette fois c’était un peu plus de ma propre faute, mais je suis content de la manière dont nous avons rebondi."

"Ce n’était pas facile."