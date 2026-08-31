Red Bull serait-elle partie de la F1 sans Max Verstappen ?

Alors que l’avenir de Max Verstappen a longtemps alimenté les spéculations autour de Red Bull, Christian Klien écarte fermement l’hypothèse selon laquelle le départ du quadruple champion du monde aurait pu provoquer celui de Red Bull de la Formule 1. Selon l’ancien pilote autrichien, l’engagement du groupe dans la discipline est désormais trop important et repose sur des investissements qui dépassent très largement la présence de son pilote vedette.

Christian Klien connaît particulièrement bien l’environnement Red Bull. L’Autrichien de 43 ans avait été soutenu par la marque avant même que celle-ci ne possède sa propre écurie de Formule 1, avant d’être placé chez Jaguar en 2004 puis de rouler pour Red Bull Racing en 2005 et 2006. Son expérience lui permet donc de mesurer l’évolution considérable de l’implication du groupe dans la discipline depuis cette époque.

Alors que certaines rumeurs avaient envisagé un possible retrait de Red Bull si Verstappen avait choisi de quitter l’équipe, Klien estime que cette hypothèse ne correspond absolument plus à la réalité du groupe.

"Croyez-moi : Red Bull ne va absolument pas quitter la discipline comme ça," affirme-t-il au magazine néerlandais Formule 1.

Pour Klien, l’un des principaux éléments permettant de mesurer l’engagement de Red Bull réside dans le développement de son propre groupe propulseur. Après avoir longtemps utilisé des moteurs Renault puis Honda, Red Bull a créé sa propre structure de motorisation avec Red Bull Powertrains, un projet qui représente un investissement industriel considérable.

"Il suffit de regarder les moteurs qu’ils construisent en interne chez Red Bull. C’est un investissement énorme," souligne Klien.

L’implication du groupe ne se limite d’ailleurs pas à la conception de ses propres moteurs. Red Bull a progressivement construit tout un écosystème autour de sa présence en Formule 1, avec notamment le rachat du circuit de Spielberg, en Autriche, et une activité médiatique propre.

"Ils ont un circuit et une chaîne de télévision qui a les droits de la F1. Beaucoup plus de choses ont été construites autour de la Formule 1 que les gens ne le réalisent," poursuit l’Autrichien.

Cette diversification permet, selon Klien, de comprendre pourquoi un éventuel départ de Verstappen n’aurait pas nécessairement remis en cause la présence de Red Bull. Le groupe énergétique ne considère plus la F1 comme un simple programme sportif dépendant des performances de ses athlètes, comme pour d’autres disciplines sponsorisées par Red Bull, mais comme une plateforme beaucoup plus vaste intégrée à sa stratégie mondiale.

"Le meilleur outil marketing" pour Red Bull

Derrière ces investissements se trouve également une logique commerciale. Depuis son arrivée en Formule 1, Red Bull a utilisé la discipline comme un formidable vecteur de communication internationale, avec une exposition particulièrement importante pour une marque dont l’identité est étroitement associée au sport et au divertissement.

Pour Klien, cet aspect reste fondamental et constitue même l’une des principales raisons expliquant la volonté du groupe de poursuivre son engagement en F1.

"En fin de compte, la F1 reste le meilleur outil marketing pour une marque comme celle-ci," estime-t-il.

"Le nouveau contrat à long terme signé par Max conserve évidemment une importance considérable pour Red Bull, notamment sur le plan sportif et en matière d’image. Le Néerlandais demeure la figure centrale du projet de l’équipe et son maintien constitue évidemment un atout majeur."

"Mais le groupe aurait continué à investir dans la discipline même si Verstappen avait décidé de partir de l’équipe."