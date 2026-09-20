Hamilton admet être étonné par la compétitivité de la F1 moderne

Lewis Hamilton estime que la capacité des écuries de Formule 1 à parvenir à des performances extrêmement proches, malgré des méthodes de conception et de développement parfois très différentes, constitue l’une des grandes forces de la discipline. Le septuple champion du monde s’appuie notamment sur les écarts infimes observés lors des qualifications du Grand Prix d’Italie, où les dix premiers se tenaient en seulement cinq dixièmes de seconde.

Lors du récent Grand Prix d’Italie, les dix pilotes qualifiés pour la dernière partie des qualifications étaient séparés par seulement une demi-seconde. Tout pile !

La pole position signée par Pierre Gasly et le dixième temps réalisé par Arvid Lindblad étaient ainsi distants de 500 millièmes. Cet écart constituait un nouveau record pour un top 10, dépassant celui établi lors du Grand Prix de Hongrie 2025, lorsque Charles Leclerc avait devancé Isack Hadjar, dixième, de 543 millièmes.

La hiérarchie entre les écuries de pointe et celles du milieu de peloton peut certes présenter des écarts importants selon les circuits et les circonstances. Toutefois, les batailles au sein de ces deux groupes restent parfois extrêmement serrées d’un week-end à l’autre.

Pour Lewis Hamilton, ces différences de performance sont d’autant plus remarquables que les équipes doivent concevoir leurs monoplaces dans un cadre réglementaire commun, tout en adoptant des approches techniques et organisationnelles parfois radicalement différentes.

Le pilote Ferrari considère que l’arrivée de nouveaux ingénieurs ou de personnes ayant travaillé dans d’autres équipes peut contribuer à mettre en lumière cette diversité des méthodes de travail.

"Je pense que l’aspect positif, l’opportunité pour un nouveau pilote qui arrive avec de l’expérience et qui a connu deux équipes différentes, c’est que lorsque vous êtes extérieur à une structure, vous pouvez parfois avoir du mal à voir ce qui se passe réellement," a expliqué Hamilton aux médias.

"Et lorsqu’une personne arrive, même s’il s’agit de nouveaux ingénieurs venant d’horizons différents, ils disent immédiatement : ’Ah, nous faisions cela différemment’. Ce n’est pas nécessairement une meilleure manière de procéder, mais c’est simplement une approche différente."

Le Britannique estime que la proximité des performances en piste, malgré cette diversité des méthodes, est particulièrement impressionnante.

"C’est assez phénoménal, si l’on y réfléchit : toutes ces équipes disposent des mêmes règles. Elles font toutes les choses différemment pour parvenir plus ou moins au même résultat. Et, en piste, les voitures se tiennent à un dixième près."

"C’est assez phénoménal, et c’est vraiment ce qui rend notre sport si formidable alors que ce n’est que la première année de cette nouvelle ère de règlements."

Interrogé sur la situation de Ferrari et sur le travail nécessaire pour transformer la Scuderia en véritable prétendante au championnat, Lewis Hamilton a également tenu à rappeler qu’une telle ambition ne pouvait pas reposer sur les seules épaules du pilote.

"Il n’y a pas de ’je’ dans une équipe. Je pense que c’est comme un immense navire, et le travail du pilote est de collaborer avec les dirigeants pour essayer de le guider dans la bonne direction."