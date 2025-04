Bearman signe un petit exploit et a ’adoré chaque instant’ des qualifs à Suzuka

Oliver Bearman a signé l’une des performances les plus remarquées de ce samedi à Suzuka, avec une accession à la Q3 et une dixième place au départ demain. Le pilote Haas F1 se félicite de cette performance et espère pouvoir en profiter en course.

"J’ai fait une erreur dans mon dernier tour, ce qui m’a fait perdre du temps et m’aurait permis d’être plus haut, mais c’est serré. Rien que l’arrivée en Q2 était un soulagement, et le passage en Q3 était une grande surprise. Je suis très heureux" a déclaré Bearman.

"Je ne suis pas sûr de ce qui va se passer demain, on doit voir quelles sont les prévisions et il devrait se passer beaucoup de choses. Mais ça devrait être amusant, le circuit est incroyable à piloter et j’ai pris beaucoup de plaisir, donc il y en aura encore demain."

Le Britannique progresse et se sent de mieux en mieux dans sa monoplace : "J’ai adoré chaque instant et la voiture répondait à tout ce que je faisais, ce qui est toujours bien. J’ai pris beaucoup de plaisir. Je pense que nous pouvons rester dans le top 10 demain. Nous étions moins confiants avec les gommes tendres, mais je pense que nous pouvons faire une bonne course."

Esteban Ocon n’a pas réussi à s’extraire de la Q1 car il n’a pas réussi à optimiser ses réglages, après un week-end de tests grandeur nature pour l’équipe, qui a apporté un plancher qui n’a pas pu être testé autant que les pièces habituelles en soufflerie et par ordinateur.

"C’est un circuit qui me réussit bien normalement. On a essayé beaucoup de choses ce week-end entre les deux voitures, plein de pièces différentes à chaque séance et il y a quelque chose qui n’a pas marché de mon côté, il me manquait beaucoup de performance sur plusieurs parties de la piste, c’était clair et visuel" indique Ocon.

"C’est une séance difficile pour moi, mais c’est bien de voir que sur la voiture d’Ollie, ça ait fonctionné. On doit regarder pourquoi et comment le résoudre sur la mienne, mais c’est une bonne chose que l’équipe réussisse à progresser d’un côté et il faut qu’on arrive à le faire sur les deux."

Malgré tous les tests effectués, Ocon espérait des progrès en qualifications qui ne sont pas venus : "Il y a eu beaucoup de choses différentes pendant le week-end mais on aurait dû avoir le même gain de performance mais je ne l’ai pas eu."