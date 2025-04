Albon a dû ’s’adapter’ à un équilibre ’différent’ mais garde ses 100 % de Q3

Alex Albon a signé une nouvelle performance de choix en qualifications au Grand Prix du Japon. C’est de nouveau un top 10 pour le pilote Williams F1, qui n’en est pas encore sorti cette année dans les séances compétitives, et qui se félicite de cette performance.

"Je suis heureux, on a couru après l’équilibre en qualifications, certains tours étaient dans la bonne fenêtre, d’autres non. Cela dépendait de votre tour de sortie et si vous aviez de l’air sale dans le premier secteur ou non" s’est félicité Albon, avant de parler des faibles écarts et des performances de sa FW47.

"La voiture est bonne, c’était une bonne séance, surtout dans le dernier run. L’équilibre était très différent, j’ai dû adapter mon style de pilotage. Avec des temps si serrés, tous les gars entre la cinquième et la dixième place auraient pu être entre la cinquième place et la dixième place... surtout le gars en cinquième place ! C’est stupide, dit comme ça" s’est amusé le Thaïlandais.

"On a fait des changements sur la voiture et elle est mieux. Ca nous fait quatre passages en Q3 [en comptant le Sprint en Chine], c’est un témoignage du travail de tout le monde. La voiture est tellement différente cette année !"

Albon s’attend à une course difficile, surtout s’il pleut, même si les probabilités de pluie sont de plus en plus portées sur la matinée et non sur le moment de la course : "La pluie semblait garantie pour la course hier, mais c’est de moins en moins probable."

"Ca pourrait commencer sur le mouillé et finir sur le sec. On n’a pas fait de changements spécifiques de réglages pour la pluie. Ce circuit est très difficile sur le mouillé et plutôt dangereux. Mais la bonne chose d’avoir de la pluie serait de ne pas avoir de feux dans l’herbe !"

Carlos Sainz a été éliminé en Q2 et est en plus sous enquête pour avoir gêné Hamilton. Il pourrait écoper d’une pénalité de trois places si les commissaires le sanctionnent : "C’était très serré, la Q3 était possible, je me sentais bien dans la voiture et j’ai fait un bon pas dans la bonne direction."

"Je n’ai juste pas mis un tour bout à bout, et j’ai eu du trafic dans mon tour le plus rapide. Mais je me sentais bien mieux et la Q3 était atteignable. Mais on n’a pas mis bout à bout et quand c’est si serré, c’est comme ça."

Mise à jour à 10h54 : Sainz a bien été reconnu coupable d’avoir gêné Hamilton et pénalisé de 3 places sur la grille de départ. Plus de précisions et les explications dans cet article.