Officiel : Sainz prend 3 places de pénalité sur la grille du GP du Japon

Carlos Sainz a écopé d’une pénalité de trois places sur la grille pour le Grand Prix du Japon de dimanche.

Le pilote Williams s’est qualifié 12e pour la course sur le circuit de Suzuka, mais il partira désormais 15e après avoir été reconnu coupable par les commissaires d’avoir gêné Lewis Hamilton sur sa Ferrari. Sainz a déclaré avoir été « surpris » de voir Hamilton dans ses rétroviseurs.

En fin de deuxième séance de qualifications, le septuple champion du monde a entamé un dernier tour rapide pour consolider sa position dans le top 10.

Bien que le pilote Williams était visible au loin à l’approche du droite du premier virage, l’Espagnol effectuait un tour de récupération et a bloqué Hamilton dans le virage, ne lui laissant aucune marge de manœuvre.

Confirmant la pénalité, un rapport des commissaires sportifs indiquait : "La voiture 55 [Sainz] était dans un tour d’approche après avoir effectué un tour de poussée lorsque la voiture 44 [Hamilton] entamait son tour rapide, et la voiture 44 a dû sortir de la piste pour éviter la voiture 55 dans le virage 1."

"Le pilote de la voiture 55 a déclaré n’avoir reçu aucun avertissement de l’équipe concernant l’approche de la voiture 44 lors d’un tour rapide. Il a déclaré avoir été complètement pris par surprise et qu’en raison de la vitesse d’approche de la voiture 44 et de l’angle de sa voiture, il ne pouvait pas la voir dans ses rétroviseurs."

"Cependant, malgré ce qui précède, l’équipe a été largement prévenue que la voiture 44 effectuait un tour de sortie tandis que la voiture 55 effectuait son tour de poussée."

"De plus, plus de huit secondes se sont écoulées entre le moment où il est devenu évident que la voiture 44 ne rentrait pas aux stands et allait donc entamer un tour rapide, et le moment où la voiture 55 aurait pu prendre les mesures appropriées si le pilote avait été averti par l’équipe."

"Il est à noter que la pénalité standard pour cette infraction lors des qualifications, qu’elle soit imputable au pilote ou à l’équipe, est une pénalité de trois places sur la grille. Par conséquent, les commissaires sportifs estiment que la pénalité standard doit être appliquée."

La nouvelle grille de départ du GP du Japon 2025 :