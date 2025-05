Bearman salue un arrêt au bon moment qui était ’la clé’ de sa huitième place

Oliver Bearman s’est élancé dernier mais a réussi à terminer huitième du Sprint à Miami. Le pilote Haas F1 est sous enquête pour un incident avec Nico Hülkenberg, mais il a surtout réussi à s’arrêter au bon moment pour remonter et même ressortir devant Yuki Tsunoda, qui s’était arrêté un tour plus tôt.

"J’ai pris une grande respiration et honnêtement, je ne voyais pas ce qu’il se passait, donc j’étais heureux de sortir du premier virage ! La visibilité était très mauvaise au premier tour et j’ai réussi à dépasser quelqu’un, donc j’étais content" a déclaré Bearman.

"J’ai dit aux gars avant la course que la piste allait sécher, c’est humide et chaud. J’avais un bon rythme sur les derniers tours en intermédiaires et c’est là que j’ai senti que ça séchait. Et c’était la clé car j’ai réussi à dépasser trois ou quatre voitures et ne pas subir d’undercut de Tsunoda."

"Je suis sorti des stands avec Tsunoda sur mes talons, et il a fallu que je tienne le premier secteur. Au quatrième virage, il était sur ma droite, j’ai réussi à avoir la trajectoire sèche, et après c’est difficile. C’est plus difficile de défendre que d’attaquer."

De là, la situation était très difficile à analyser depuis le cockpit, mais il a vite compris que les intermédiaires se dégradaient : "La difficulté est que le pneu intermédiaire est de pire en pire, donc la piste s’améliore mais vous n’allez pas plus vite. Et vous ne pouvez pas dire, surtout que sur certaines pistes, comme celle-ci, la couleur de l’asphalte ne vous dit rien."

"Vous glissez et surchauffez les pneus et ne savez pas ce qu’il en est. J’ai vu des pilotes rentrer devant moi, j’ai demandé à mon ingénieur combien il restait de tours et il m’a dit sept, et j’ai dit qu’il n’y avait aucune chance que l’on aille jusqu’à l’arrivée avec les pneus intermédiaires."

Le Britannique a assisté à l’accrochage entre Liam Lawson et Fernando Alonso mais refuse de s’exprimer sur les responsabilités : "J’avais une place au premier rang, mais je ne fais pas de commentaire !"