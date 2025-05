Hamilton a ’pris un risque’ et termine troisième du Sprint à Miami

Lewis Hamilton a signé une troisième place inespérée lors du Sprint F1 de Miami. Le pilote Ferrari a décidé de s’arrêter plus tôt que ses rivaux alors que la piste séchait, et il a profité de pneus plus chauds sur la deuxième partie de la course pour remonter jusqu’à la troisième position.

"Je suis tellement heureux ! Ca a été une saison difficile jusqu’ici, et je ne pensais pas qu’il pleuvrait à Miami ! C’est la première fois qu’on roule sous la pluie sur cette piste, et quelle course ça nous a amené !" a déclaré Hamilton.

Après un premier relais très compliqué en pneus intermédiaires durant laquelle il s’est plaint que sa voiture "ne tournait pas", le Britannique a redressé la barre et a décidé de s’arrêter plus tôt que les pilotes qui le précédaient, passant de la sixième à la troisième place.

"J’ai eu des difficultés en pneus intermédiaires, je pense que c’était le cas pour tout le monde. Et à la fin, je me suis dit que j’allais rentrer car je n’allais nulle part, j’ai pris ce risque et fait ce pari ! Bravo à McLaren."