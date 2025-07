Bearman explique en quoi il ’apprend beaucoup’ d’Ocon

Oliver Bearman a de bons souvenirs à Spa, où il a remporté sa première victoire en monoplace. Le pilote Haas F1 revient d’une semaine de pause, qu’il a connue après avoir roulé à Goodwood lors du Festival of Speed, et il se dit prêt à reprendre la tête.

"Cela a été plusieurs semaines de repos intéressantes, j’ai été à Goodwood pour le premier des deux week-ends de repos, et j’ai ensuite pris une semaine de vacances pour me ressourcer. Je suis de retour à Spa où j’ai de très bons souvenirs avec ma première victoire en F3 à Spa, et c’est un circuit avec beaucoup d’histoire" a déclaré Bearman.

Le Britannique s’amuse sur le fait que lui et Ocon se sont échangés des techniques de pilotage spectaculaires à Goodwood, mais il loue uassi leur collaboration : "On a beaucoup appris l’un de l’autre à Goodwood, comme faire des burnouts et des donuts !"

"On se pousse en piste, Esteban est très impressionnant en course, il a un excellent rythme et j’apprends beaucoup de lui. En F2, on a la course Sprint puis la course principale, ici on n’a qu’une course, donc j’ai appris les circuits, mais c’est impressionnant à voir et j’apprends beaucoup d’Esteban."

Il espère mieux que la dernière course, où il s’est qualifié huitième, a été pénalisé de 10 places pour un accident sous drapeau rouge, puis a abandonné en course : "Silverstone a été un week-end mitigé. D’un côté, la qualification a été fantastique et les évolutions ont fonctionné comme on l’attendait."

"Mais de l’autre, la course n’a pas été bonne, donc ces deux semaines ont été bonnes pour avoir une vision objective de tout ça, et j’ai pu réfléchir sur mes erreurs, surtout celle du samedi."