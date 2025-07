Alpine F1 a fait des progrès mais Colapinto a besoin d’expérience

Franco Colapinto a connu six courses difficiles depuis son retour en Formule 1. Mais le pilote Alpine F1 ne désespère pas de continuer à progresser, alors qu’il s’acclimate de plus en plus à sa nouvelle équipe, lui qui avait débuté chez Williams F1 en 2024.

Désormais, il doit continuer à apprendre les habitudes et manières de travailler d’Enstone, et c’est notamment ce qu’il a fait lors des deux semaines de repos depuis Silverstone.

"Tout s’est bien passé. Je pense qu’il est bon de faire une pause pour se recentrer et retourner à l’usine, travailler un peu avec les gars et vraiment se concentrer sur ce que nous devons améliorer. Continuer à travailler avec les ingénieurs et tout le monde à l’usine, c’était bien. Une petite pause pour se recentrer aussi. Donc, oui, je suis prêt pour Spa" a déclaré l’Argentin.

Alpine accuse encore du retard sur ses concurrents, et Colapinto cherche à comprendre comment gagner en performance, notamment le samedi en qualifications.

"Je pense qu’il y a eu différentes tendances, nous avons quelques faiblesses différentes, mais surtout sur les longs relais, ils ont été assez performants ces derniers temps. Nous nous concentrons encore beaucoup sur les performances avec peu de carburant et nous manquons encore souvent de vitesse avec les nouveaux pneus."

"Je travaille donc avec la voiture pour trouver cette confiance qui me manque parfois dans les virages à très grande vitesse. Mais je pense que dans l’ensemble, cela s’améliore. J’ai pris un bon départ à Silverstone. Bien sûr, cela ne s’est pas terminé comme nous le souhaitions, mais je pense que nous avons fait de bons progrès."

Dans l’idéal, il aimerait tirer parti de la pluie : "Je pense qu’il faut maximiser les opportunités. Ce week-end s’annonce difficile avec la course Sprint et les prévisions météorologiques. Je pense donc qu’il faut essayer de tirer le meilleur parti de la voiture dont nous disposons, des opportunités qui se présentent et essayer de maîtriser les conditions météorologiques."

Colapinto admet qu’il a plus appris grâce aux académies en Formule 1 plutôt que par la F2 : "La Formule 2 est un excellent championnat, mais elle ne vous prépare pas encore tout à fait à la F1. J’ai beaucoup appris au cours de ces dernières courses."

"Depuis que j’ai commencé chez Williams, je travaille avec de nombreux ingénieurs. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé dans une pièce avec 30 ingénieurs, alors qu’il n’y en avait que deux ou trois en Formule 2. Cela a été un choc assez important."

"Être capable de communiquer, d’apprendre et d’écouter ce qu’ils ont à dire, de travailler avec autant de personnes, c’est une équipe énorme. Vous faites de gros efforts pour aller vite et marquer des points pour plus de 1000 personnes qui travaillent dans une usine pour construire la voiture la plus rapide pour deux pilotes, qui la lancent sur la piste."

"C’est donc un travail énorme, et tout le monde fait beaucoup d’efforts pour que la voiture aille vite, alors que les autres catégories sont beaucoup plus petites. Au fil des courses, vous apprenez beaucoup de choses. L’expérience compte beaucoup."