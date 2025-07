Bearman en Q3 mais ’une erreur stupide’ qui coûte une belle qualif à Haas F1

Ollie Bearman peut être légitimement déçu : le pilote Haas F1 avait signé le 8e temps des qualifications mais il est pénalisé de 10 places sur la grille à Silverstone, chez lui, pour ne pas avoir respecté un drapeau rouge en Libres 3.

"Honnêtement, c’est vraiment nul. C’est horrible, mais je ne peux m’en prendre qu’à moi-même. C’était de ma faute et une erreur stupide, ce matin."

"Nous faisions un tour lent sous drapeau rouge et nous sommes rentrés aux stands avec des pneus et des freins froids. C’était une erreur stupide. Je m’en veux vraiment, j’aimerais pouvoir revenir dessus et me racheter," dit-il, sans mentionner qu’il a toutefois été bien trop vite alors que le rouge était déployé...

"D’un autre côté, je suis vraiment content que nous ayons réalisé une bonne qualification. Tout d’abord, cela confirme le travail acharné de l’équipe, car nous avons apporté des améliorations ce week-end et nous sommes en Q3 grâce à nos mérites. C’est formidable, car les qualifications ont été un point faible."

"Être en Q3 sur un circuit rapide, qui n’a pas été notre point fort tout au long de la saison, est une sensation formidable. Je vais maintenant partir presque dernier demain, mais je verrai ce que je peux faire."

Esteban Ocon a lui signé le 15e temps, éliminé en Q2. Il s’élancera devant son équipier mais ce n’est évidemment pas la joie.

"On a eu une mauvaise communication au virage 3 et j’ai fait tout mon tour avec un plat sur mon pneu. Ce n’était pas idéal pour ce dernier run, mais c’est comme ça. On va se regrouper et se concentrer sur demain."

Avait-il le rythme pour la Q3 comme Bearman ?

"Non... Mais les points, ça reste l’objectif, on veut se battre pour les points et avoir un meilleur rythme donc on va tout donner pour y parvenir demain."