Sauber F1 ’manque de rythme’ à Silverstone et échoue en Q1

Sauber F1 a subi un premier coup d’arrêt à sa belle série en cours, puisque Gabriel Bortoleto et Nico Hülkenberg ont été éliminés en Q1 à Silverstone. Le Brésilien reconnait que le week-end a été compliqué, et sa 17e position sur la grille n’est pas encourageante.

"Cela a été un week-end difficile pour nous jusqu’à présent. Dès la première séance, nous avons eu du mal à trouver le rythme et l’équilibre par rapport aux derniers événements, et les rafales de vent ont rendu les choses encore plus difficiles" a déclaré Bortoleto.

"C’est quelque chose que notre voiture ne supporte pas bien, même si c’est la même chose pour tout le monde. Comparé à l’Autriche, où nous avons été forts pendant toutes les séances, ce circuit ne nous convenait tout simplement pas" poursuit celui qui aurait pu ne pas participer à la qualif.

"Malheureusement, j’ai fait un tête-à-queue pendant les essais, ce qui a endommagé le plancher, et j’ai donc dû rouler avec l’ancienne spécification pendant les qualifications. Cela n’a certainement pas aidé dans un milieu de peloton si serré, mais j’ai quand même donné tout ce que j’avais. Je ne pense pas qu’il restait grand-chose à extraire aujourd’hui."

Sa frayeur en EL3, avec un tête-à-queue à haute vitesse dans Becketts, lui a valu la casse de la suspension avant gauche. Heureusement, son équipe a réparé la voiture avant la qualification, et il ne se sentait pas perdu en débutant ses tours rapides.

"Malgré ces revers, ma confiance n’en a pas été affectée. Faire un tête-à-queue ou même se crasher fait partie du travail lorsque vous poussez la voiture à la limite, ce n’est pas idéal, et je suis désolé pour l’équipe pour le travail supplémentaire qu’elle a fourni. Ils ont fait un travail incroyable pour reconstruire la voiture à temps et je leur en suis très reconnaissant."

"En qualifications, j’ai poussé fort dès le premier tour et je me sentais bien, même dans le virage où j’étais sorti plus tôt. Demain, nous essaierons de tirer le meilleur parti des opportunités qui se présenteront. Si la météo devient chaotique, nous aurons peut-être l’occasion de progresser. Je donnerai tout ce que j’ai."

Hülkenberg est 19e de cette séance, et même s’il a réussi à revenir dans les points de la dernière position la semaine dernière, il est moins optimiste : "Jusqu’à présent, le week-end a été difficile pour nous, et le manque de rythme était évident dès le départ."

"Lorsque le vent s’est levé, le secteur 1 est devenu encore plus difficile, et je n’ai pas été en mesure d’effectuer le tour comme je le voulais. Les conditions venteuses, surtout à l’approche d’une pluie fine, ont rendu les choses difficiles. Tout le monde a dû s’en accommoder, mais nous avons été un peu plus affectés."

"Par rapport aux derniers week-ends où nous étions compétitifs, ce circuit a mis en évidence certaines de nos limites. Ce tracé ne nous convient tout simplement pas aussi bien que d’autres. J’espère que les conditions changeantes de demain nous donneront l’occasion de nous battre."