Hadjar est sixième mais assure avoir ’une marge de progression’

Isack Hadjar a de nouveau fait une forte impression ce vendredi à Sakhir, en se classant sixième des EL2 du Grand Prix de Bahreïn. Un signe positif pour Racing Bulls, d’autant que le pilote français est convaincu qu’il peut encore progresser au fil du week-end, à mesure qu’il gagnera en confiance.

"Les EL2 étaient bons par rapport aux EL1. En EL1, la chaleur de la piste n’avait aucun sens et c’étaient des informations pas fiables. Les EL2 avaient plus de sens et le rythme est fort, il y a une marge de progression et je suis impatient d’être demain" a déclaré Hadjar, qui vise la Q3.

"Je suis toujours optimiste, je vais travailler ce soir et demain, et je dirais qu’on est dans le groupe, mais ce sera un combat intense. Ce n’est pas surprenant, c’est ce qu’on attend du milieu de peloton."

Liam Lawson a connu une première journée un peu plus délicate que son équipier, puisqu’il avait piloté pour Red Bull sur ce tracé cet hiver. Le Néo-Zélandais a donc un peu plus de temps d’adaptation que les autres pilotes, mais il reste confiant.

"Les EL2 étaient plus difficiles pour nous, bizarrement, les conditions de piste étaient catastrophiques et je n’avais jamais piloté dans de telles conditions. Mais la voiture est bien équilibrée, on doit juste peaufiner. On a une séance de jour demain, ça n’aidera pas pour les qualifs mais on essaiera de s’en servir pour les qualifs" a déclaré Lawson.

Il admet que la moindre perte de temps est lourdement sanctionnée : "J’ai fait une grosse erreur en EL2 qui m’a repoussé loin, et l’on doit tout faire bien car c’est très serré. C’est cool, c’est ce qu’est la F1 maintenant."