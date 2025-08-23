Button : le leadership de Vowles a fait toute la différence chez Williams F1

Jenson Button a salué James Vowles, le directeur de Williams en Formule 1, pour avoir aidé toute l’équipe à travailler ensemble comme une seule et même équipe.

Williams a connu un regain de forme cette année sous la direction de Vowles, avec des top 5 à Melbourne, Miami et Imola, lui permettant de grimper à la cinquième place du championnat des constructeurs.

Button avait déjà travaillé avec Vowles lors de son passage chez Honda et Brawn GP dans les années 2000, et le duo avait remporté le championnat du monde 2009 ensemble au cours d’une saison à suspense.

Vowels a connu un succès considérable en tant que directeur de la stratégie après le rachat de Brawn GP par Mercedes, tandis que Button a rejoint une autre écurie britannique, McLaren, en 2010, avant de prendre sa retraite de la F1 après 2016.

Les deux hommes se sont retrouvés en 2023 lorsque Vowles a quitté Mercedes F1 pour prendre la direction de Williams, dont Button est désormais l’ambassadeur, après avoir fait ses débuts en F1 avec l’écurie en 2000.

Button a attribué une grande partie du succès actuel de Williams au leadership de Vowles, soulignant sa capacité à préserver la culture d’entreprise soudée même après son acquisition par Dorilton Capital.

"Cette année a déjà été exceptionnelle pour Williams. Vraiment. Ils ont fait un grand pas en avant, ce qui est appréciable. Nous aimons tous voir une écurie britannique réussir."

"Et puis, même si je sais que ce n’est plus une écurie familiale, elle conserve cet esprit de famille. Et le leadership de James a fait toute la différence. Cela a vraiment soudé tout le monde et ils travaillent ensemble, ce qui est une bonne chose."

Button a également félicité Vowles pour sa clarté devant les pilotes comme les médias.

"Il a compris leur importance, la nécessité de faire comprendre la complexité des F1 modernes aux fans."

"Il était notre stratège lorsque j’ai remporté le championnat du monde et il dirige maintenant une équipe. Il a toujours su très bien expliquer les choses. C’est quelqu’un d’extrêmement pédagogue, il l’a été dans tous ses postes et j’adore sa façon de travailler."

"Il nous permet à tous de comprendre facilement le fonctionnement d’une F1. Il s’exprime très bien, il permet autant aux pilotes qu’aux fans de comprendre où Williams se situe et où nous allons. Il a fait du très bon travail jusqu’à présent."