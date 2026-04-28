Cadillac F1 présente une livrée spéciale pour sa première course à domicile

Cadillac F1 a dévoilé une livrée spéciale pour le Grand Prix de Miami, qui sera la première course à domicile de l’équipe débutante. Cette livrée est censée marquer l’esprit américain au travers du design de la décoration habituelle de Cadillac.

Une esthétique que l’équipe qualifie de festive, et qui intègre évidemment le fameux Stars and Stripes, le drapeau américain, aux motifs habituels de l’équipe. On peut noter plusieurs changements sur la décoration.

Sur l’aileron avant, un design détaillé inclut 50 étoiles comme sur le drapeau, tandis que l’aileron arrière se démarque par des couleurs plus vives avec la mention USA arborant le rouge, le blanc et le bleu américains. Mais surtout, la livrée est pour une fois symétrique, avec les deux côtés blancs, et non un noir et un blanc comme d’habitude.

En complément de cette livrée spéciale, les pilotes Sergio Pérez et Valtteri Bottas arboreront de nouvelles combinaisons spécifiques pour Miami, qui seront elles aussi dans la thématique du pays.

"La livrée spéciale du Cadillac Formula 1 Team pour le Grand Prix de Miami est une extension naturelle qui s’exprime sans excès. Elle est délibérée et confiante" a déclaré Cassidy Towriss, conseillère principale de marque pour Cadillac F1.

"C’est notre première course à domicile, et il était important pour nous que les fans reconnaissent l’identité qu’ils ont appris à connaître. J’ai hâte que le public la voie sur la piste pour la première fois. On n’est jamais aussi bien que chez soi."

Drew Cukor, président de TWG AI, le sponsor qui est aussi au cœur de cette opération commerciale, a salué cette initiative : "Miami est un moment fort pour l’équipe, et nous sommes fiers que notre nom figure sur la voiture à cette occasion. Cette nouvelle livrée pour la première course américaine est plus qu’un simple design, c’est une déclaration d’identité et d’intention."

"Elle célèbre l’héritage partagé de deux marques américaines qui s’unissent, portées par une volonté implacable de repousser les limites et d’innover. Cette synergie est ce qui rend ce partenariat si spécial, et cette livrée est le reflet audacieux de l’ambition et de l’esprit avant-gardiste que TWG AI apporte à l’équipe."