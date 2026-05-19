Audi F1 : en termes de communication, c’est ’une catastrophe en interne’

Le début de l’ère Audi en Formule 1 continue de susciter des critiques en Allemagne. Alors que le constructeur peine à s’extraire du fond de grille depuis l’introduction de la nouvelle réglementation technique, Ralf Schumacher estime que les difficultés de l’équipe dépassent largement les seules performances en piste. L’ancien pilote allemand pointe notamment du doigt la communication interne de la structure ainsi que l’attitude de Nico Hülkenberg, qu’il juge trop discret vis-à-vis du public allemand dans une période pourtant cruciale pour l’avenir du projet.

Pour sa première saison complète sous les nouvelles règles techniques, Audi traverse un début de campagne compliqué, marqué par plusieurs défaillances techniques, des erreurs opérationnelles et un niveau de compétitivité décevant étant donné le potentiel démontré ici ou là de la part de la monoplace et de son moteur.

Le constructeur allemand occupe actuellement les dernières positions du classement constructeurs, tandis que plusieurs observateurs du paddock considèrent son groupe propulseur comme l’un des moins performants du plateau, même s’il est largement devant celui de Honda en performance pure. C’est surtout la fiabilité qui pêche à ce stade.

En tant que consultant F1 pour Sky Deutschland, Schumacher a reconnu que les débuts du projet n’étaient pas totalement catastrophiques sur certains aspects.

"Je pense que la manière dont Audi a commencé n’est pas mauvaise du tout," a-t-il déclaré.

Mais l’ancien pilote Williams et Toyota estime que le principal problème se situe clairement du côté du moteur.

"Le plus gros problème, c’est le moteur, où ils accusent clairement un retard sur la concurrence," a expliqué Schumacher.

"Après Honda, Audi a probablement le deuxième moteur le moins performant en termes de puissance."

"Cela rend évidemment difficile le fait de se battre pour les points contre les rivaux directs."

Toutefois, Schumacher affirme être encore davantage préoccupé par l’ambiance générale au sein de l’organisation que par les performances de la monoplace elle-même.

"En interne, c’est une catastrophe," a-t-il lâché. "Ils sont beaucoup trop réservés, pas assez ouverts, pas assez chaleureux."

L’Allemand estime qu’Audi pourrait "considérablement améliorer son approche humaine et sa communication."

"Tout cela pourrait être fait bien mieux," a-t-il insisté.

Schumacher a également critiqué Nico Hülkenberg, récemment interrogé sur les critiques visant la réglementation 2026 et la place grandissante de l’hybridation en Formule 1.

Face aux réactions négatives de certains pilotes et supporters, Hülkenberg avait répondu avec fermeté : "Si vous n’aimez pas ça, vous n’êtes pas obligés de regarder."

Une déclaration que Schumacher n’a visiblement pas appréciée, estimant que le pilote allemand manque d’implication auprès du public national à un moment important pour Audi.

"Il en fait beaucoup trop peu," a jugé Schumacher.

"Il n’est pas disponible pour expliquer à ses supporters allemands ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas," a regretté Schumacher.

"Je trouve cela vraiment dommage, parce que nous méritons tous davantage de sa part en tant que seul Allemand présent en Formule 1."