Audi F1 ’se concentre’ sur son moteur en priorité pour faire évoluer sa R26

Jonathan Wheatley a révélé, peu avant son départ du poste de team principal d’Audi F1, qu’il avait longuement discuté avec Mattia Binotto, le responsable du projet en Formule 1 de la marque, sur les besoins en termes de progression du moteur fabriqué à Neubourg.

S’exprimant après sa dernière course à la tête d’Audi à Shanghai, cinq jours avant la confirmation de son départ, Wheatley a révélé que le moteur Audi F1 était devenu un sujet de discussion et de travail important après les deux premières manches de 2026.

Peu après, il a été confirmé que Wheatley quitterait l’équipe, certainement pour rejoindre Aston Martin par la suite. Mais il a confirmé les axes de travail installés chez Audi avec Binotto, qui a repris son rôle de team principal en intérim.

"Nous aurons plus d’informations ce week-end. Ce que je peux vous dire, c’est que j’ai eu une longue conversation avec Mattia à ce sujet, concernant l’analyse que nous avons effectuée" avait déclaré le directeur en partance.

"Nous restons prudents sur ce que nous disons publiquement. L’un des axes sur lesquels on se concentre pour le prochain cycle de développement est l’unité de puissance. Nous pensons qu’il y a du travail possible dans ce domaine."

Wheatley a ensuite révélé que la maniabilité est une faiblesse du moteur Audi, ce qui a pénalisé Nico Hülkenberg lors de duels en piste en Chine. Cela crée un vrai axe de progression : "Je pense que c’est un circuit qui a exposé nos faiblesses dans de nombreux domaines."

"L’un des points intéressants ici est de voir à quel point la souplesse de conduite est cruciale en situation de course. Cela reste un défi pour nous de maîtriser ces problèmes, car Nico a rencontré quelques situations, notamment au virage 6, où il était difficile de s’en remettre parce qu’il faut réussir à ramener le moteur dans sa fenêtre de fonctionnement."

Lorsqu’on lui a demandé si le manque de souplesse du moteur Audi provenait du déploiement de l’énergie du moteur, Wheatley a renvoyé vers l’expertise technique plus profonde de Binotto, assurant qu’il n’avait pas les compétences pour détailler cette réponse.

"Vous posez là des questions de type ’Mattia’ et non des questions de type ’Jonathan’ ! Mais écoutez, pour simplifier, il s’agit de la réponse de l’unité de puissance dans les situations où vous devez réagir plutôt qu’agir."