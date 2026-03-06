Aucune course de F1 en avril, Bahreïn et Djeddah proches de l’annulation ?

Le calendrier 2026 de la Formule 1 pourrait connaître un bouleversement majeur dans les prochaines semaines. Les Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie saoudite, prévus le mois prochain, sont en effet menacés par la situation géopolitique au Moyen-Orient, et il apparaît de plus en plus probable qu’aucun remplaçant ne soit trouvé à la dernière minute si ces épreuves venaient à être annulées ! Pas même par un ou deux Grands Prix en Europe. Explications.

Les courses du Grand Prix de Bahreïn à à Sakhir, et du Grand Prix d’Arabie saoudite sur le circuit urbain de Djeddah sont actuellement dans l’incertitude. Cette situation découle de l’escalade des tensions au Moyen-Orient après les frappes aériennes menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

Pour l’heure, aucune décision finale n’a été prise. La Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) et le promoteur commercial du championnat, la Formula One Management (FOM), surveillent attentivement l’évolution de la situation avant de trancher.

Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a toutefois rappelé que la priorité absolue resterait la sécurité : la décision finale sera guidée par la sécurité et le bien-être.

Cette semaine déjà, la FIA a pris une décision rapide concernant une autre épreuve majeure du sport automobile. La manche d’ouverture du Championnat du monde d’endurance FIA prévue au Qatar n’aura pas lieu à la date initialement fixée du 28 mars et a été reportée à plus tard dans l’année.

Mais la situation des courses de Formule 1 à Bahreïn et en Arabie saoudite est plus complexe. Contrairement à l’épreuve du WEC, il n’existe aucune marge dans le calendrier pour les reprogrammer plus tard dans la saison.

Le calendrier de la F1 est déjà extrêmement chargé et ne laisse aucune fenêtre disponible pour déplacer ces épreuves. La décision que devront prendre la FIA et la FOM se résumera donc à une question simple : les courses auront-elles lieu ou pas du tout en 2026 ?

C’est notamment pour cette raison que la discipline ne souhaite pas précipiter une décision. Un cessez-le-feu dans la région avant les courses prévues à la mi-avril reste encore une possibilité.

Le temps commence néanmoins à presser. Si les épreuves doivent être maintenues, le matériel devra être expédié vers Bahreïn immédiatement après le Grand Prix du Japon prévu le 29 mars sur le circuit de Suzuka Circuit. Une décision devrait donc intervenir dans les deux prochaines semaines.

Dans le paddock de Melbourne, une idée gagne du terrain : à moins d’une désescalade rapide des tensions au Moyen-Orient, les courses de Bahreïn et d’Arabie saoudite pourraient être annulées, les risques étant jugés trop élevés.

Face à cette incertitude, la F1 a étudié plusieurs scénarios pour combler un éventuel vide dans le calendrier. L’annulation des deux courses créerait en effet une longue pause entre le Grand Prix du Japon et le Grand Prix de Miami, prévu le 3 mai.

Plusieurs options ont été envisagées, notamment l’organisation de courses de dernière minute à Imola ou à Portimão. Une autre hypothèse évoquée consistait à organiser un double rendez-vous au Japon après Suzuka.

Mais selon les dernières informations du paddock, l’envie de mettre en place une solution de remplacement semble limitée. L’option japonaise a rapidement été écartée, notamment parce qu’ajouter une semaine supplémentaire loin de chez eux pour les mécaniciens, déjà en déplacement depuis le Grand Prix d’Australie, a été jugé excessif.

Quant aux solutions européennes à Imola ou Portimão, elles resteraient techniquement possibles dans les délais disponibles, mais leur organisation serait compliquée.

Contrairement à la période de la pandémie de COVID-19, lorsque la F1 avait dû multiplier les ajustements pour honorer ses contrats télévisuels, la situation est différente aujourd’hui. Avec déjà 22 courses prévues au calendrier, la FOM a largement atteint les obligations nécessaires sur le plan commercial.

Sans besoin impératif d’ajouter des épreuves supplémentaires, il n’existe pas non plus de réelle volonté d’engager des dépenses supplémentaires pour organiser de nouvelles courses dont les prix du plateau seraient probablement limités.

Du côté des équipes, la disparition de deux épreuves entraînerait certes une légère baisse de revenus, ceux-ci étant liés au partage des droits commerciaux de la saison, mais l’impact ne serait pas jugé catastrophique.

"Tout dépendra finalement de la situation : est-ce que les courses sont remplacées, reportées, et quelles sont les implications économiques autour de cela. Mais compte tenu de ce qu’il se passe actuellement, cela ne nous dérange pas si cela a un petit impact financier," commente le PDG de McLaren F1, Zak Brown.

Le directeur général de la F1, Stefano Domenicali, doit tenir sa réunion régulière avec les directeurs d’équipe ce samedi matin en Australie, un rendez-vous durant lequel la question des courses au Moyen-Orient devrait être discutée.

"Stefano a convoqué une réunion samedi, qui, je pense, ne porte pas spécifiquement sur ce sujet, mais il sera certainement abordé. C’est la première réunion de toutes les équipes," poursuit Brown.

"Il y a eu très peu de communication à ce sujet jusqu’à présent, en raison des efforts considérables déployés pour venir en Australie. Pour le sport, les fans, les partenaires et les équipes elles-mêmes, la sécurité est primordiale. Nous verrons comment la situation évolue et prendrons ensuite la décision qui s’impose pour la santé de tous ceux qui sont impliqués dans ce sport."

Pour l’instant, tous les signaux convergent vers une décision simple : maintenir ou annuler les Grands Prix de Bahreïn et/ou d’Arabie saoudite. Si ces deux épreuves venaient à disparaître du calendrier, cela signifierait tout simplement qu’il n’y aucune course de Formule 1 au mois d’avril.