Colapinto assure sa place chez Alpine F1 avec le retour de son sponsor

C’était dans les tuyaux mais toujours pas signé ! Alpine F1 renouvelle bien son partenariat avec Mercado Libre et continuera de soutenir Franco Colapinto en 2026, une condition qui était nécessaire au maintien de l’Argentin dans son baquet.

C’est bien au dernier moment, lors de ce Grand Prix d’Australie ouvrant la saison 2026 en Formule 1, que Mercado Libre a annoncé le renouvellement de son partenariat avec Alpine. En coulisses, la pression continuait à monter sur le sponsor de Colapinto, qui n’avait toujours pas signé le contrat, estimé à 10 millions d’euros par an.

Le logo de Mercado Libre ornera l’A526 tout au long de cette nouvelle saison.

Sean Summers, vice-président exécutif et directeur marketing de Mercado Libre : « Il y a trois ans, nous avons décidé de soutenir un jeune talent pour ses premiers tours de roues en Formule 1. Il n’y avait aucune garantie, aucun raccourci. Dès le premier jour, nous avons été impressionnés par son éthique de travail, son caractère et son ambition d’atteindre le plus haut niveau. Nous avons immédiatement su que c’était là que nous voulions être. Aujourd’hui, voir Franco entamer sa troisième année dans la catégorie, solidement installé au sein d’Alpine, prêt à relever de nouveaux défis et à se mesurer aux meilleurs pilotes du monde, est une immense fierté pour tous ceux qui l’ont suivi depuis le début. En poursuivant notre engagement à ses côtés, Mercado Libre confirme son soutien aux talents latino-américains en Formule 1 et aborde la nouvelle saison avec un grand enthousiasme. »

Flavio Briatore, conseiller exécutif d’Alpine F1 : « Nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat avec Mercado Libre cette saison. Dès le départ, nous avons partagé une vision commune fondée sur l’innovation, l’ambition et la recherche constante de la performance. Leur présence renforce nos liens avec l’Amérique latine, une région clé pour la Formule 1, et nous apprécions profondément l’engagement durable de l’entreprise envers notre projet et les talents qui composent l’équipe. »

Franco Colapinto : « Entamer ma troisième année en Formule 1 représente à la fois un immense défi et un rêve devenu réalité. Chaque saison exige davantage de préparation, de concentration et d’ambition. Bénéficier du soutien de Mercado Libre, qui a cru en moi dès le premier instant, donne à tous ces efforts une dimension toute particulière. Je me sens aujourd’hui plus expérimenté et plus confiant pour aborder ce nouveau chapitre, prêt à commencer la saison en Australie et à tout donner dès le premier tour. »