GP d’Australie, EL1 : Leclerc emmène un doublé Ferrari, la fiabilité piège plusieurs équipes

On y est ! Bienvenue aux courageuses et courageux qui se seront levés pour suivre en direct (et bonjour aux autres qui liront le résumé en différé), c’est l’heure du lancement de la saison 2026 de F1 ! Le Grand Prix d’Australie débute en effet avec les EL1.

C’est la première des trois séances libres qui constituent ce week-end avant la qualification et la course, et le programme s’annonce très chargé pour les pilotes et les équipes. Certaines d’entre elles disaient qu’elles auraient deux runs par séance ce vendredi pour boucler un programme qui prenait une demi-journée à réaliser lors des essais hivernaux.

En effet, ces trois heures devront servir à établir la stratégie de récupération d’énergie au fil d’un tour et sur les longs relais, tester la résistance des pneumatiques et travailler la performance sur un tour pour préparer les qualifications.

Autrement dit, on ne devrait pas s’ennuyer lors de ces essais libres, car les équipes auront besoin de rouler au maximum pour continuer à comprendre leurs monoplaces, et comprendre la gestion d’énergie sur ce tracé peu propice à la récupération.

De nombreuses évolutions sur les F1

Sur le plan des évolutions, McLaren apporte un plancher, une suspension arrière et un aileron arrière revus, Mercedes des déflecteurs, un aileron avant et un aileron arrière modifiés, Red Bull un nouvel aileron avant, un nouveau nez et un aileron arrière à deux piliers, et Ferrari un aileron avant, un diffuseur et un aileron arrière modifiés. Mais la Scuderia n’utilise pas son DRS rotatif vu à Bahreïn.

Chez Williams, il y a un nouvel arrière de capot moteur, des dérives latérales d’aileron avant, un plancher et un aileron arrière renouvelés. Racing Bulls apporte un nouveau capot moteur, un nouveau plancher et des éléments aéro derrière la suspension arrière, autour du diffuseur.

Aston Martin amène une quantité colossale de modifications, même si le document de la FIA les montre... sur un croquis de 2025 ! Peu importe, on apprend qu’il y a dans ce package : un aileron avant, des dérives latérales d’aileron avant, un nez plus haut et détaché de l’aileron, des pontons, un diffuseur et un aileron arrière.

Haas décrit sa voiture mais ne semble pas apporter de nouveautés à proprement parler. Alpine, en revanche, amène un tout nouvel aileron avant, une nouvelle carrosserie sur le capot et un aileron avant modifiés. Mais là encore, la formulation semble laisser penser que l’équipe décrit surtout le nouveau règlement et il faudra voir ces changements.

Comme nous vous l’avions dit en essais hivernaux en voyant des caches en carbone apparaître sur la moustache de la R26, Audi apporte un aileron dont l’activation du mode ligne droite se fait maintenant sur la moustache de chaque côté, ce qui permet de libérer de la place au centre pour améliorer le flux d’air.

Enfin, Cadillac a amené quelques nouveautés sur les ailerons pour améliorer le flux d’air, en particulier lorsque le mode ligne droite est activé. En réalité, beaucoup de ces nouveautés annoncées pourraient être surtout une description de nouvelles pièces vues à Bahreïn, mais on devra attendre de voir ce qu’il en est en piste.

Le déroulé de la séance d’EL1

2h15 : Ce démarrage de saison marque les débuts en Formule 1 d’Arvid Lindblad chez Racing Bulls, de l’équipe Cadillac F1, de l’équipe Audi et surtout de son moteur, ainsi que du moteur Red Bull Powertrains Ford. Si l’on ajoute à cela le lancement d’une toute nouvelle réglementation châssis, moteur, aéro et pneus, on peut dire que ce moment est historique !

2h17 : Cadillac a modifié la livrée de son aileron avant, certainement après les reproches selon lesquels le côté noir donnait parfois l’impression d’être cassé à l’écran. Désormais, la voiture reprend les détails graphiques de la partie arrière sur l’intégralité des moustaches, et des deux côtés.

2h20 : Fait ironique, la liste des engagés publiée par la FIA quelques heures avant la séance comportait comme nom d’équipe "Alpine Renault" pour l’équipe d’Enstone. Une erreur de la part de la FIA qui a été corrigée avant le début des EL1.

2h22 : On verra quelles sont les voitures qui auront des nouveautés, même si dans la pitlane ce jeudi, on a pu voir que la McLaren, la Racing Bulls et la Ferrari n’avaient pas de réelles nouveautés.

2h27 : Mais la principale question de ces essais, c’est évidemment de savoir si Aston Martin et Honda auront réglé le principal souci sur l’AMR26 : les vibrations de son moteur. On sait que si ce n’est pas le cas, les pilotes ne pourront même pas faire la moitié de la course. Si le problème est limité voire résolu, l’équipe pourra au moins accumuler du roulage et tenter de faire, pour la première fois de l’hiver, des relais de course complets.

2h28 : La météo est encore couverte, mais le soleil est juste derrière les nuages et éclaire certaines parties du circuit, tandis qu’il fait 20 degrés dans l’air et 35 degrés sur l’asphalte.

2h30 : Drapeau vert, c’est parti pour la saison 2026 !

2h31 : C’est une Audi qui prend la piste en premier, devant les Haas, une Ferrari et les Red Bull. Comme attendu, on voit directement tout le monde prendre la piste.

2h32 : Et Aston Martin annonce déjà un revers : Fernando Alonso ne prendra pas part à la séance à cause d’un problème sur le moteur.

2h33 : Et Oscar Piastri est au ralenti, il dit ne pas avoir d’accélération et roule lentement hors trajectoire !

2h34 : Et la Racing Bulls d’Arvid Lindblad est arrêtée en sortie de voie des stands ! Piastri dit avoir de la puissance à nouveau, et la voiture de sécurité virtuelle est déployée. C’est agité en ce début d’EL1 !

2h35 : La séance reprend ses droits et Piastri dit que quelque chose ne va pas sur sa voiture.

2h36 : Et Lando Norris se plaint aussi chez McLaren. Les passages de vitesse sont problématiques selon le champion du monde en titre.

2h37 : Charles Leclerc signe un 1’31"362 qui n’a pour le moment aucune valeur.

2h38 : George Russell puis Max Verstappen ont attaqué d’avantage, tout comme Isack Hadjar, et Versrtappen est en 1’22"920.

2h39 : Outre Alonso, seul Valtteri Bottas n’est pas encore sorti des stands. Pendant ce temps, la plupart des pilotes a fait entre 5 et 6 tours.

2h41 : Andrea Kimi Antonelli puis Leclerc, puis Verstappen se relaient en tête, et les chronos sont toujours en 1’22.

2h43 : Les deux McLaren sont toujours au stand, tout comme Bottas qui n’est toujours pas sorti. Lindblad est également bloqué au garage.

2h44 : Norris a repris la piste.

2h45 : Leclerc reprend la tête en 1’22"080, et Hadjar s’est aussi glissé dans la minute 22.

2h46 : Lance Stroll est au stand et l’équipe travaille sur son moteur.

2h47 : Hadjar améliore en 1’21"888. Des pilotes atteignent dix tours, tandis que Verstappen a fait une petite erreur mais n’a pas quitté la piste, malgré un talonnage énorme de la voiture quan,d le mode ligne droite s’est désactivé.

2h48 : Leclerc est revenu en tête, Hadjar passe par les stands mais reprend la piste immédiatement. Bottas roule également ! Seuls Nico Hülkenberg, Lindblad, Norris et Alonso n’ont pas fait de chrono.

2h50 : Vingt minutes sont passées dans cette séance, et on atteint déjà les 12 tours pour les plus productifs. Pour les voitures les plus fiables et les plus régulières, c’est une heure complète en piste qui attend les pilotes, sauf si des drapeaux rouges arrivent.

2h51 : Gabriel Bortoleto place l’Audi juste derrière les top teams. Ce n’est évidemment pas une grosse indication puisque nous sommes à près de 5 secondes des temps des EL1 de 2025, mais c’est rassurant de voir l’Audi rouler de manière régulière et, semble-t-il, rapide.

2h52 : Hadjar prend la tête provisoirement en 1’21"460.

2h53 : Verstappen prend la main en 1’21"403. Piastri et Norris sont de retour en piste, et l’Australien signe son premier chrono. Lindblad n’est toujours pas ressorti, tout comme Stroll depuis ses tours d’installation. Aston Martin totalise pour l’instant 3 tours en 23 minutes.

2h54 : Le chrono continue de tomber, Leclerc signe un 1’21"227.

2h56 : Piastri accélère et intègre le top 5, tandis que Lindblad reprend la piste !

2h57 : Franco Colapinto est le premier pilote à sortir de piste et à rouler dans les graviers. Il évite heureusement le mur.

2h59 : On va atteindre la mi-séance, et ils ne sont plus que six en piste : George Russell, Esteban Ocon, Carlos Sainz, Alex Albon, Bottas et Lindblad.

3h01 : Les moteurs Mercedes continuent de causer des problèmes. Antonelli a dit avoir dû revenir au ralenti au stand, tandis que Piastri a encore des problèmes pour avoir la puissance voulue. Chez Williams, le moteur allemand fonctionne parfaitement, Albon et Sainz ont déjà fait 32 tours.

3h02 : Lindblad améliore son temps, et les deux Aston Martin sont désormais en bas du classement. Stroll a un chrono de tour d’installation en 1’50, et Alonso ne roulera donc pas.

3h04 : La Cadillac doit aussi subir des vibrations, car le rétroviseur droit de Pérez est tombé, en tout cas la partie miroir.

3h06 : Verstappen accélère en 1’20"908.

3h07 : Hadjar améliore aussi et se place deuxième à moins de deux dixièmes. Les deux pilotes sont en pneus tendres, tout comme Leclerc qui lance un tour rapide.

3h08 : Les temps baissent évidemment moins vite qu’en début de séance, mais Leclerc améliore en 1’20"829. Hamilton remonte quatrième, et Lindblad se place juste derrière son équipier Liam Lawson, en 11e position.

3h09 : McLaren annonce que Norris ne roulera plus dans cette séance à cause d’un problème de boîte de vitesses. Le Britannique n’aura fait que 7 tours dans la séance.

3h11 : Ferrari et Red Bull sont toujours en tête, et Verstappen remplace Leclerc en haut de la feuille des temps en 1’20"789, tandis que Hülkenberg est passé hors piste.

3h12 : Après la perte du miroir droit sur la Cadillac de Pérez, c’est le gauche qui est tombé sur celle de Bottas !

3h13 : Hadjar a réaccéléré en milieu de ligne droite, a pris beaucoup de vitesse et a bloqué sa roue au premier virage, ce qui l’a envoyé dans les graviers, mais sans gravité.

3h14 : McLaren confirme procéder à des vérifications de précaution sur la voiture de Norris, pour éviter une casse en piste.

3h15 : Bortoleto se place en septième position à moins d’une seconde de Verstappen, et deux places devant Hülkenberg. Audi vit un début de journée positif !

3h16 : Et pendant ce temps, Stroll n’a toujours pas repris la piste. Aston Martin et Honda n’ont pas communiqué, mais on se demande si le Canadien va faire plus que ses trois tours.

3h17 : Hamilton prend le meilleur temps en 1’20"736 ! Le Britannique a bien profité de l’aspiration de Pierre Gasly.

3h18 : Albon est arrêté en piste, après un problème de pression hydraulique. C’est la fin de séance pour le pilote Williams, et une nouvelle voiture à moteur Mercedes qui rencontre des problèmes.

3h19 : La voiture de sécurité virtuelle est déclenchée pour éviter un drapeau rouge, car la Williams est arrêtée à côté d’une échappatoire et sur un endroit peu dangereux.

3h20 : Et Aston Martin confirme que Stroll ne reprendra pas la piste, sa séance est terminée après trois tours seulement et un nouveau problème moteur.

3h22 : La séance reprend après l’évacuation de la Williams. Seuls Hamilton, Hadjar et Hülkenberg ne sont pas en piste, tandis qu’Albon, Norris, Stroll et Alonso sont à l’arrêt pour des problèmes.

3h23 : Pérez a fait un tête-à-queue et a des plats sur ses pneus ! Mais il n’y a pas de dégâts sur la Cadillac.

3h25 : Lindblad remonte cinquième, tandis que Gasly prend la 17e position.

3h27 : Les pilotes semblent désormais travailler sur des longs relais.

3h29 : Lindblad prend la cinquième place ! Et des pilotes ont chaussé les pneus tendres. Leclerc améliore en 1’20"267, et Piastri remonte sixième.

3h30 : C’est la fin de ces EL1 !

Leclerc et Hamilton signent donc le doublé pour Ferrari, devant les deux Red Bull de Verstappen et Hadjar. Lindblad est cinquième devant Piastri et les Mercedes de Russell et Antonelli, qui n’ont pas semblé dévoiler toutes leur cartes.

Bortoleto et Hülkenberg sont dans le top 10 et l’équipe Audi en sera surement ravie. Ocon devance Sainz, puis Lawson, Bearman et Albon. Colapinto et Gasly encadrent Bottas, tandis que Norris, Pérez et les Aston Martin complètent le classement.

Rendez-vous à 5h45 pour les essais libres 2 en direct !