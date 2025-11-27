Norris prêt à affronter Verstappen et Piastri : la meilleure défense, c’est l’attaque

Lando Norris aborde le Grand Prix du Qatar avec enthousiasme et confiance. Il lui suffit de devancer Max Verstappen et Oscar Piastri de deux points, ou de remporter la course, pour remporter le titre. Une première balle de match pour lui avant, éventuellement, de devoir en jouer une deuxième à Abu Dhabi la semaine prochaine.

Malgré les difficultés rencontrées par McLaren à Las Vegas, Norris est convaincu que l’écurie se ressaisira et affichera une meilleure performance au Qatar.

Il reste vigilant quant au rythme de Red Bull, reconnaissant que Verstappen se battra avec acharnement pour prolonger la lutte au championnat jusqu’à Abu Dhabi. Norris insiste néanmoins sur le fait que McLaren se battra pour la victoire lors des courses restantes, sans jouer la sécurité.

Surtout, Norris affirme ne pas être stressé après le revers de Las Vegas. Il est satisfait du rythme soutenu qu’il a affiché là-bas et a profité de quelques jours de détente au Qatar - en jouant au golf et au paddle - avant le week-end de course.

"Je suis impatient de reprendre le volant et d’améliorer les choses pour ce week-end, car nous aurons de meilleures performances," a-t-il affirmé ce jeudi à Losail.

"En Formule 1, chaque équipe se bat pour la victoire et doit toujours repousser les limites. C’est exactement ce que nous avons fait à Las Vegas, même si c’était beaucoup plus compliqué."

"Le titre est l’objectif, bien sûr, mais en même temps, non, l’approche ne peut pas changer. Nous voulons toujours gagner ces dernières courses. Il faut continuer à tout donner, comme toujours, car Red Bull est tout aussi rapide maintenant."

"Si on ne met pas les choses au point, comme au Brésil, ils seront plus rapides que nous et ils gagneront. Je n’ai plus de droit à l’erreur, face à Max, face à Oscar. Et s’ils y parviennent... la meilleure défense, c’est l’attaque."

"On est là parce qu’on veut gagner, on va se battre jusqu’au bout et c’est ce que je veux faire aussi."

Norris ne souffre pas non plus d’insomnies après le fiasco de Las Vegas.

"Bonne question, mais non ! Pour l’instant, je me sens bien. J’ai passé quelques jours agréables, je suis arrivé lundi matin, donc je suis là depuis un moment."

"J’ai joué au golf, au paddle, j’ai profité de quelques jours de repos, j’ai enfin profité du beau temps, ça faisait longtemps."

"Du coup, je me sens bien, j’ai hâte d’être à ce week-end. Je n’ai pas l’impression d’avoir passé un mauvais week-end le week-end dernier, ni que nous ayons obtenu un mauvais résultat en termes de performance au moins, donc c’est une bonne chose pour aborder le Qatar."

Norris a aussi insisté sur le fait que l’approche de McLaren pour les courses restantes ne doit pas être modifiée malgré la menace grandissante que représente Max Verstappen pour le titre.

"Nous l’avons considéré comme une menace tout au long de l’année, même lorsqu’il avait beaucoup de points de retard. À chaque briefing d’avant-course, lors de nos réunions d’équipe, nous le considérons comme une menace à chaque course, car nous connaissons son potentiel et celui de Red Bull."

"Par conséquent, rien ne change, car il reste une menace ; il l’a toujours été tout au long de la saison, donc rien ne change de notre côté. Des ingénieurs aux mécaniciens, en passant par moi-même, nous gérons la situation normalement. Il est inutile de changer de stratégie, car nous avons fait du bon travail et je suis très satisfait du travail accompli par toute l’équipe."

"Nous savons quels sont nos points faibles ; nous savons ce que nous devons améliorer cette année, l’année prochaine, tous les aspects habituels. J’essaie donc vraiment de ne rien changer à la situation, car cela n’a aucun sens, rien ne doit être traité différemment."

Norris a également nié que le retour de Verstappen au classement le perturbe.

"Non, car l’écart était de 24 points avant (sur Piastri) et il est toujours de 24 points (sur Piastri et Verstappen), donc mon avance en tête est la même, rien ne doit changer."

"Nous étions encore rapides le week-end dernier, nous aurions même été plus rapides sans les problèmes."

"Donc non, je pense que nous savons que Red Bull est performant ces derniers temps, nous nous attendons donc à ce qu’ils soient plus rapides ce week-end, nous nous attendons à ce qu’ils soient bons le week-end prochain."

"Mais rien ne doit changer de part et d’autre, et, comme je l’ai dit, nous l’avons considéré, lui et Red Bull, comme une grande équipe et un grand concurrent tout au long de la saison."

"Ça continue comme ça, donc non, rien ne change pour nous."

Norris considère Piastri et Verstappen comme des prétendants au titre à égalité.

"Ils sont tous les deux au même niveau, je pense qu’ils sont aussi bons l’un que l’autre. Je sais de quoi Max est capable et je pense qu’Oscar est capable d’en faire autant."

"Donc, non, je pense que chacun a ses avantages et ses inconvénients : Max est dans une autre écurie et Oscar est dans l’écurie championne. Mais chaque pilote veut se battre pour sa propre cause et prouver qu’il est le meilleur."

"Je pense qu’ils sont tous les deux compétitifs, très forts et d’excellents pilotes. J’ai hâte de leur livrer une belle bataille en piste."