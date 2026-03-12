Aston Martin refuse de parler de ses batteries Honda à Shanghai

À moins de 24 heures des essais libres du Grand Prix de Chine, Aston Martin se retrouve encore confrontée à une question sensible : la disponibilité des batteries fournies par Honda. Mais face aux interrogations persistantes dans le paddock, le directeur des opérations piste de l’équipe, Mike Krack, a tenté de mettre un terme au débat.

Lors des échanges avec les médias ce jeudi avant le week-end de course à Shanghai, Krack a clairement indiqué qu’il ne souhaitait pas alimenter davantage les discussions autour du nombre de batteries disponibles pour l’écurie de Silverstone.

Cette problématique trouve son origine dans un élément spécifique de la batterie conçue par Honda. Celui-ci provoque d’importantes vibrations à travers le châssis de l’AMR26. Un phénomène suffisamment préoccupant pour que le directeur d’équipe Adrian Newey révèle, lors du Grand Prix d’Australie, qu’il pouvait exposer Fernando Alonso et Lance Stroll à un risque de lésions nerveuses permanentes.

Lors de l’ouverture de la saison à Melbourne, les deux pilotes ont déjà vu leur programme fortement limité. Aston Martin a dû composer avec un manque de pièces et plusieurs problèmes liés au groupe propulseur.

La situation pourrait d’ailleurs se prolonger ce week-end à Shanghai, notamment en raison du délai très court entre les deux épreuves.

Malgré ce calendrier serré, l’écurie basée à Silverstone espère toutefois pouvoir tester une nouvelle piste de solution.

Honda évoque des progrès, mais la fiabilité reste un défi

Selon Shintaro Orihara, directeur général piste de Honda, des progrès ont été réalisés pour limiter les vibrations, même si la solution envisagée ne vise pas directement la cause précise du phénomène.

"Nous avons trouvé certains progrès concernant les vibrations et nous continuons à travailler dur pour les réduire," a expliqué Orihara aujourd’hui.

"La fiabilité reste, comment dire, un point difficile à améliorer pour nous."

"Nous poursuivons donc nos efforts en dialogue avec Aston Martin, et nous avons une autre contre-mesure que nous pourrions essayer."

Le week-end australien a également fourni des données utiles pour le développement.

"Nous avons accumulé du kilométrage en Australie, donc nous avons appris certaines choses lors du dernier événement concernant la maniabilité et la gestion de l’énergie. Nous avons intégré ces enseignements dans notre système de simulation, et peut-être que nous verrons des progrès lors de cette épreuve."

"C’est le principal point d’attention pour cet événement et la principale leçon tirée de la dernière course."

L’un des problèmes majeurs rencontrés par Aston Martin en Australie concernait la disponibilité des batteries. Adrian Newey avait révélé qu’aucune pièce de rechange n’était disponible au moment des qualifications en raison de divers problèmes.

Avant le week-end chinois, il reste incertain de savoir si Honda a pu apporter des batteries supplémentaires pour les deux monoplaces, même si le motoriste tente actuellement d’en réparer certaines.

Interrogé sur le nombre de batteries à disposition de l’équipe, Orihara est resté évasif.

"Nous ne pouvons pas dire le nombre exact, mais nous essayons de réparer les batteries afin d’avoir davantage de pièces de rechange. Désolé, mais je ne peux pas donner ce chiffre."

Mike Krack n’a pas souhaité prolonger le débat. Pressé de confirmer si l’équipe disposait de plus de deux batteries ce week-end, le Luxembourgeois a répondu fermement !

"Je pense que nous ne devrions pas… quel est l’intérêt de continuer à parler du nombre de batteries ?"

"Je ne pense pas que ce soit quelque chose sur lequel nous devrions insister, insister et encore insister. Nous avons une situation qui a été révélée à Melbourne, et je ne pense pas que nous devrions poursuivre cette discussion sur le nombre de batteries, si vous le permettez."

Honda évite certains sujets sensibles

Les deux responsables ont ensuite été interrogés sur l’état de santé des batteries utilisées à Melbourne. Les commentaires d’Adrian Newey, qui avait expliqué avoir découvert seulement en novembre dernier la situation compliquée de Honda en matière de personnel, leur ont également été soumis.

Mais Shintaro Orihara a rapidement recentré l’échange.

"Je veux aussi me concentrer sur l’aspect technique dans cette réunion. Est-ce que cela vous convient ?" a-t-il simplement répondu.

Concernant les vibrations subies par les pilotes, celles-ci n’ont d’ailleurs pas été la priorité principale de Honda jusqu’à présent, le constructeur japonais se concentrant avant tout sur la fiabilité globale de son groupe propulseur.

Du côté des pilotes, le moral n’est pas au beau fixe. Lance Stroll a décrit les vibrations comme une sensation comparable au fait de s’électrocuter. À ces problèmes s’ajoute le manque de performance de la monoplace. Lors des qualifications en Australie, Fernando Alonso s’est retrouvé à deux secondes et demie du meilleur temps dès la Q1. Seules les Cadillac ont été plus lentes.

Mike Krack s’est toutefois montré compréhensif face au découragement de ses pilotes.

"Vous savez, c’est une situation difficile, évidemment," a reconnu le Luxembourgeois.

"Personne ne veut se retrouver dans cette position, mais les pilotes font partie de l’équipe tout comme nous, et nous sommes tous dans le même bateau. Nous devons donc essayer de trouver des moyens de travailler ensemble."

"Parfois c’est plus émotionnel, parfois c’est plus constructif. Il faut comprendre que les pilotes sont dans une situation unique, parce qu’ils doivent faire ce que nous faisons ici en permanence. Après chaque séance, ils doivent répondre à des questions, et souvent ce sont des questions très difficiles pour eux."

"Et bien souvent, ils n’ont pas de solution ou n’ont pas la bonne réponse à donner. Donc je pense que leur niveau de frustration est naturellement un peu plus élevé."

Dans ces conditions, quels objectifs Aston Martin peut-elle raisonnablement viser ce week-end ?

Pour Mike Krack, la priorité reste simple : voir les voitures franchir la ligne d’arrivée.

"Chaque tour que vous parcourez est important. Quand vous allez courir, cela doit être le premier objectif. Donc nous allons essayer."

"Je pense qu’avec les étapes que nous avons déjà franchies, et celles que nous allons essayer ce week-end, cela nous rapprochera de cet objectif. Et ce sera évidemment la cible."