Pérez alerte sur des départs ’dangereux’ et des dépassements ’artificiels’

Les nouvelles procédures de départ introduites avec la réglementation de la Formule 1 de 2026 suscitent toujours des inquiétudes. Sergio Pérez estime même qu’un accident majeur est inévitable si rien ne change, après le spectaculaire quasi-accrochage entre Liam Lawson et Franco Colapinto lors du Grand Prix d’Australie.

Lors de la manche d’ouverture de la saison à Melbourne, Lawson a pris un mauvais envol et était ensuite privé de puissance. Derrière lui, Colapinto a réussi un départ parfait et a dû faire preuve d’excellents réflexes pour éviter de percuter l’arrière de la Racing Bulls, qui est soudainement apparue devant lui une fois le trafic dissipé.

L’incident est survenu lors du premier week-end de course disputé sous la nouvelle réglementation technique et les départs sont devenus nettement plus délicats à gérer sans le MGU-H qui aidait le turbo à être au bon régime. Les pilotes doivent désormais maintenir un régime moteur beaucoup plus élevé pendant au moins dix secondes afin de lancer correctement le turbo. Mais une erreur dans la procédure peut rapidement provoquer l’activation de l’anti-calage.

Le week-end de Melbourne a ainsi montré que les risques pouvaient être encore plus importants qu’auparavant, en particulier pour les pilotes situés en fond de grille. Dans ces situations, la visibilité peut être réduite par le trafic et masquer une voiture lente devant, comme ce fut le cas lors du quasi-accident entre Colapinto et Lawson.

Pour Sergio Pérez, la situation est préoccupante et pourrait conduire tôt ou tard à un incident sérieux.

"C’est dommage," a-t-il déclaré ce jeudi au Grand Prix de Chine.

"C’est dommage que je dise cela, mais ce n’est qu’une question de temps avant qu’un énorme accident se produise. Ces moteurs sont très difficiles à lancer. Vous pouvez faire un bon départ ou un mauvais départ à cause de nombreux facteurs différents."

"Vous pouvez vous retrouver avec l’anti-calage, comme cela est arrivé à Lawson, et cela peut devenir très, très dangereux, parce que les vitesses que l’on atteint en deux ou trois secondes sont extrêmes."

Selon lui, il n’existe pas de solution évidente à court terme.

"C’est une situation compliquée, parce que je ne sais pas vraiment ce que l’on peut faire dans ce domaine. Ces nouveaux moteurs sont simplement très difficiles à lancer."

Des dépassements jugés artificiels

Pérez a également été interrogé sur le spectacle offert lors de la première course disputée sous ces nouvelles règles. À Melbourne, de nombreux dépassements ont été observés, notamment dans les premiers tours, en raison des niveaux de batterie et de l’usage différents entre les pilotes.

"Honnêtement, j’ai trouvé cela très artificiel. Tout se fait simplement avec un bouton. Vous dépassez, puis vous vous faites dépasser. C’est un peu comme dans Mario Kart."

"Bien sûr, au final, le pilote peut toujours faire la différence, il faut être plus malin. Nous sommes encore au tout début de ces règles et cela prend du temps."

"Mais ce que nous avons vu à Melbourne… si je parle en tant que fan, je n’ai pas aimé."

Une évaluation des nouvelles règles est attendue après le Grand Prix de Chine, mais Pérez reste sceptique quant à la possibilité de changements rapides.

"Je pense que ce sera difficile, parce qu’il faut que toutes les équipes soient d’accord."

"Et certaines ont un gros avantage, donc ce sera compliqué. Mais je pense que tout le monde cherche un peu de changement."

"Je pense que ce que nous avons actuellement n’est bon pour personne. J’en appelle à une réflexion sérieuse après cette course."