’Ça vous détruit’ : Albon tire la sonnette d’alarme sur le calendrier

Alex Albon et Carlos Sainz ont qualifié le début de la saison de Formule 1 de difficile, évoquant la réalité des déplacements entre l’Australie, la Chine, l’Europe et le Japon. Après Melbourne ce week-end, ils seront à Shanghai la semaine prochaine, et à Suzuka celle d’après.

Un rythme effréné ponctué de longs trajets en avion, de décalage horaires, et de moments d’attente qui rendent difficile l’adaptation à chaque escale, et donc l’optimisation de la condition physique pour faire leur métier.

"Ce qui était intéressant à propos de Melbourne en tant que première course, c’est que ce n’est pas idéal pour notre horloge biologique" a déclaré Albon lors du podcast Team Torque fait par l’équipe.

"Imaginez : les trois premières course sont Melbourne, la Chine, une semaine de pause, puis le Japon. Et dans ce processus, Melbourne représentait évidemment un grand changement en termes de fuseau horaire. Après, maintenant en Chine, ça va."

"Ensuite, pendant cette semaine de pause, nous retournons au Royaume-Uni, où nous avons un décalage horaire modéré. Et puis, au moment où vous vous êtes habitué au décalage horaire en Europe, vous repartir en Japon, puis vous revenez en Europe."

Albon ne mâche pas ses mots sur l’effet que cela a sur les pilotes : "Le début de la saison est déjà terminé. Cela vous détruit, ce qui est intéressant. Je pense que c’est la même chose pour tout le monde dans le paddock, mais c’est une façon difficile de commencer la saison."