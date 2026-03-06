Aston Martin poursuit dans sa crise : Alonso privé d’EL1 en Australie

Le début de saison 2026 continue de tourner au cauchemar pour Aston Martin F1. L’écurie basée à Silverstone a connu un nouveau revers ce vendredi, lorsqu’un problème supplémentaire lié à l’unité de puissance a contraint Fernando Alonso à déclarer forfait pour la première séance d’essais libres du Grand Prix d’Australie, manche d’ouverture du championnat du monde de Formule 1.

Arrivée à Melbourne avec déjà de sérieuses inquiétudes, l’équipe britannique aborde cette saison sur un net retard. Les essais hivernaux ont été fortement perturbés par d’importants problèmes de vibrations qui ont limité son roulage et compromis la préparation de la nouvelle monoplace.

Ces vibrations n’ont pas seulement mis à mal la fiabilité de la voiture – allant jusqu’à secouer certains éléments mécaniques – mais elles ont également eu des conséquences physiques pour les pilotes. Alonso et Lance Stroll ont ainsi souffert de douleurs aux mains au volant, conséquence directe des secousses importantes générées par la monoplace.

Le motoriste Honda a travaillé ces derniers jours sur des mesures d’urgence afin de tenter d’améliorer la situation pour le week-end de Melbourne. Mais avant même le début de l’action en piste ce vendredi à l’Albert Park Circuit, un nouveau problème est venu compliquer la tâche de l’équipe.

Peu avant le début de la première séance d’essais libres, Aston Martin a annoncé que Fernando Alonso ne serait pas en mesure de prendre part à la session en raison d’un souci technique détecté plus tôt.

Dans un bref communiqué, l’écurie a indiqué : "Nous avons détecté un problème suspect lié à l’unité de puissance qui empêchera Fernando de participer aux EL1."

Si les débuts de la collaboration entre Aston Martin et Honda s’avèrent particulièrement compliqués, le directeur de l’équipe, Adrian Newey, reste convaincu que la situation peut évoluer positivement au fil de la saison.

L’ingénieur britannique ne cache toutefois pas l’ampleur des difficultés actuelles, alors que l’unité de puissance Honda souffre à la fois d’un manque de fiabilité et de performance.

"L’un des problèmes avec ces règlements, c’est que plus vous manquez de puissance du moteur thermique, plus vous devez compenser en utilisant l’énergie électrique pour combler ce déficit," expliquait Newey hier.

"Ce qui signifie qu’au moment où vous voulez vraiment utiliser cette énergie électrique dans les lignes droites, votre batterie est déjà vide."

"Cela devient alors une spirale descendante auto-entretenue."

Mise à jour à 3h20 : Rien ne s’est arrangé pendant les Libres 1. Aston Martin a confirmé que Stroll ne reprendrait pas la piste, sa séance est terminée après trois tours seulement et un nouveau problème moteur !