Verstappen change de cap : ’la famille est plus importante qu’un titre’

Quadruple champion du monde, Max Verstappen aborde la saison 2026 de Formule 1 avec un état d’esprit sensiblement différent de celui qui l’a porté au sommet ces dernières années. Battu dans la course au titre l’an passé par Lando Norris, le pilote Red Bull ne portera pas le numéro 1 sur sa monoplace pour la première fois depuis 2021. Une situation qu’il dit accepter avec beaucoup de recul.

"C’est la vie, cela arrive en Formule 1 et dans d’autres catégories que les gens ne soient plus champions à un moment donné," a-t-il confié.

"Ce n’est pas un problème pour moi et ce n’est pas comme si j’avais les droits exclusifs sur la première place."

En 2026, le Néerlandais retrouvera donc un autre numéro sur sa voiture, le 3, à la place du numéro réservé au champion du monde.

Connu pour son immense compétitivité en piste, Verstappen admet aujourd’hui qu’une autre dimension de sa vie a pris une importance encore plus grande que les victoires et les championnats : la famille.

"J’ai toujours voulu cela parce que j’ai déjà vu à quel point c’est fantastique," explique-t-il en évoquant la paternité.

"C’est bien mieux que gagner une course ou un championnat. Voir les enfants grandir, c’est ce qu’il y a de mieux."

Le pilote néerlandais et sa compagne Kelly Piquet ont accueilli une fille l’an dernier. Verstappen entretient également une relation très proche avec Penelope, la fille que Piquet a eue lors de sa précédente relation avec Daniil Kvyat.

Avec l’expérience et les années passées au sommet de la discipline, Verstappen reconnaît que sa perception de la course a changé.

En Australie, il explique que sa motivation reste intacte, mais qu’il cherche désormais avant tout à profiter de sa carrière.

"J’ai déjà accompli beaucoup de choses et bien sûr j’aimerais encore en accomplir davantage, mais en même temps – je ne sais pas, cela peut paraître un peu étrange – je veux simplement passer un bon moment," confie-t-il.

"Je veux profiter de ce que je fais le plus possible, car c’est aussi ce dont je suis tombé amoureux quand j’étais enfant. Juste prendre du plaisir à piloter et à courir."

Le Verstappen d’aujourd’hui n’est plus exactement celui qui avait fait irruption en F1 à l’adolescence. Avec l’expérience, le Néerlandais a appris à mieux gérer les risques.

"Quand j’avais 17 ou 18 ans, je voulais simplement aller vite. Je voulais toujours être à la vitesse maximale," explique-t-il.

"Alors que maintenant, on construit probablement un peu plus progressivement. On peut remettre les choses en perspective grâce à l’expérience accumulée et savoir un peu mieux quand attaquer ou non."

Le pilote Red Bull se souvient notamment d’un tour de qualification particulièrement marquant la saison passée.

"L’an dernier à Silverstone, après les secteurs 1 et 2, je savais que j’étais dans un très bon tour. J’ai vu sur l’écran combien j’étais en avance par rapport aux autres et j’ai décidé d’y aller plus doucement dans le dernier secteur pour ne pas faire d’erreur."

Une gestion du risque qui contraste avec certaines situations vécues plus tôt dans sa carrière.

"J’étais très bien parti, puis parce que j’avais tenté de prendre un peu trop de risques dans le dernier virage, j’ai touché le mur," se souvient-il en évoquant un tour de qualification à Djeddah en 2021.

"Tout est une question de trouver ses limites et parfois même de jouer un tout petit peu la sécurité."

Alors que de nouveaux talents arrivent progressivement en Formule 1, Verstappen affirme également apprécier les échanges avec cette nouvelle vague de pilotes.

"C’est déjà, je dirais, assez rafraîchissant de discuter avec eux," dit-il.

"Ils sont très sympathiques en général et je peux assez bien m’identifier à eux."

Mais cette nouvelle génération lui rappelle aussi que le temps passe et que sa carrière ne sera pas éternelle.

"J’espère d’une certaine manière être encore là pour voir encore une nouvelle génération arriver en F1," confie-t-il.

Et Verstappen a révélé qu’il gardera un contact régulier avec le Dr Helmut Marko.

"Il y aura peut-être un peu moins de blagues sur les Autrichiens de la part d’Helmut ! Mais je reste en contact avec lui. On ne parle pas forcément des détails de la voiture, mais plutôt de la vie en général. J’ai partagé tellement de moments avec lui, alors forcément, l’ambiance sera un peu différente dans le garage, mais il faut aussi penser à l’avenir."

"Il faut penser à la performance, mais en même temps, comme je l’ai dit, on a une super relation et on garde le contact."

Lorsqu’on lui demande de résumer son état d’esprit actuel, Verstappen répond d’un seul mot : "Évolution."