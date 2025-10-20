Aston Martin F1 : Alonso marque un point, Stroll se bat jusqu’au bout à Austin

Aston Martin F1 quitte le Grand Prix des États-Unis avec un seul point au compteur, décroché par Fernando Alonso, mais aussi le sentiment d’avoir tiré le maximum d’un week-end compliqué.

Après la déception de son élimination au départ du Sprint hier, Alonso avait une revanche à prendre sur le sort. Parti dixième, l’Espagnol a conservé sa position jusqu’à l’arrivée, au terme d’une course sans surprise majeure.

"Nous avons commencé dixième et terminé là, donc nous repartons avec un point au final," a résumé le double champion du monde.

"Nous n’avions pas vraiment le rythme pour viser mieux que la dixième place, et il semble que nous ayons eu un peu plus de performance en Sprint et en qualifications qu’en course. Ce n’était pas la journée la plus excitante, mais nous étions ouverts à plusieurs stratégies, finalement c’était une course standard à un seul arrêt."

Alonso reste concentré sur la suite du calendrier.

"On remet ça au Mexique et on verra si nous pouvons nous battre à nouveau pour les points là-bas."

De son côté, Lance Stroll a livré une prestation solide, ponctuée de plusieurs dépassements qui lui ont permis de remonter de la 19e jusqu’à la 12 place. Parti avec une pénalité de 5 places sur la grille, le Canadien s’est montré combatif tout au long de la course.

"C’était une course amusante aujourd’hui – nous avons attaqué, fait de bons dépassements et gagné quelques positions. Nous étions proches des points, mais c’était difficile depuis notre position de départ. La voiture se comportait bien et semblait plus vive avec le changement de direction du vent."

Malgré l’absence de points, Stroll retient les aspects positifs d’un dimanche plus encourageant que la veille.

"Un dimanche positif compte tenu d’hier, et maintenant cap sur le Mexique la semaine prochaine."