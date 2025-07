McLaren F1 prévoit encore un nouveau plancher après un test réussi

McLaren F1 se prépare à introduire une nouvelle évolution de son plancher lors des prochaines courses, après les premières données prometteuses recueillies lors des EL1 du Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1.

Malgré les victoires de Mercedes au Canada et de Red Bull à Imola et au Japon, McLaren conserve une avance confortable de 238 points au championnat des constructeurs.

Le leader du championnat, Oscar Piastri, et son coéquipier Norris sont séparés par huit points, le pilote australien détenant une avance confortable de 69 points sur Max Verstappen, troisième.

McLaren compte néanmoins consolider ses performances cette saison, comme l’a révélé Andrea Stella, directeur de l’équipe.

Stella a annoncé qu’une nouvelle évolution du fond plat était en préparation, après un premier essai à Silverstone, destiné à fournir des informations précieuses avant les prochains Sprints, où les évolutions sont plus difficiles à mettre en œuvre.

"Avec le nouveau fond plat des EL1, il était prévu que ce soit un fond plat de test."

"Cela nous permet d’avoir une première idée de cette nouvelle spécification, car la prochaine course en Belgique est une épreuve Sprint où il est plus difficile d’introduire une nouvelle spécification et de faire des comparaisons pertinentes."

"Nous sommes plutôt satisfaits de ce que nous avons vu en EL1. Tout indique que nous allons introduire ce nouveau fond plat lors des prochaines courses."

Les dernières évolutions apportées à la MCL39 ont permis à Norris de retrouver son aisance avec la voiture et de surmonter ses difficultés en qualifications cette saison.

Le Britannique a opté pour la version améliorée de la suspension avant introduite au Red Bull Ring, tandis que Piastri a conservé l’ancienne version.

Malgré une avance substantielle au classement dans les deux championnats, McLaren refuse de se laisser aller à la complaisance alors que la saison de F1 entame sa seconde moitié.

"Les performances que nous avons observées au Canada montrent que dès qu’on lâche prise, on ne gagne plus. La victoire n’est donc pas acquise. Elle se mérite. Elle se mérite par la préparation, elle se mérite sur le terrain."

"La stratégie consiste à poursuivre sur notre lancée. Il ne s’agit pas seulement d’essayer d’obtenir les mêmes résultats, mais aussi de faire preuve de la même détermination pour maximiser le potentiel de notre équipe."

"Notre mission pour la deuxième partie de la saison est de faire de notre mieux pour maximiser notre potentiel, continuer à gagner des courses et à offrir de nombreuses belles émotions à nos fans."