Horner prépare son retour choc en F1 avec un soutien à 1,5 milliard d’euros

Christian Horner pourrait faire un retour sensationnel en Formule 1 à la tête d’une nouvelle écurie ou d’une écurie rachetée grâce à un soutient financier supérieur à 1,5 milliard d’euros, selon le quotidien londonien The Times.

Le journal affirme que le patron évincé de Red Bull a été approché par de riches investisseurs "désireux de collaborer", lui donnant suffisamment de capital pour acheter une écurie entière, mais pas l’une des quatre faisant partie des top teams.

Horner souhaiterait obtenir le contrôle d’une écurie plutôt qu’un rôle de directeur d’équipe après son départ de Red Bull. La piste Ferrari s’est aussi considérablement refroidie suite aux déclarations des patrons de la marque italienne réaffirmant sans ambiguïté leur soutien à Frédéric Vasseur.

Le Times ajoute que le quinquagénaire pourrait revenir dans le paddock à partir d’avril 2026, à l’issue de son préavis, et que le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, et le PDG de la F1, Stefano Domenicali, ne s’opposeraient pas à son retour.

Cette possibilité de lancer un appel d’offres pour une 12e équipe de Formule 1 a été directement évoquée lors d’un diner entre Horner et Ben Sulayem avant le Grand Prix des Etats-Unis. Zak Brown, le PDG de McLaren, était également présent (photo ci-dessus).

Le Times conclut que Horner pourrait "revenir avec plus de pouvoir que jamais".

Le directeur de Mercedes F1, Toto Wolff, estime quant à lui que Horner refera inévitablement surface quelque part sur la grille de départ.

"Il est évident que lorsqu’une personne comme lui part, on ne peut s’empêcher de penser qu’il reviendra. Le monde évolue rapidement. Je pense qu’il reviendra, mais quand et où ? Je n’en sais rien."

"Peut-être est-il devenu une personnalité trop importante au sein de son ancienne équipe. Une personne devrait pouvoir se regarder dans le miroir chaque soir et se dire : ’Ai-je été un peu idiot aujourd’hui ?’ Ce genre d’introspection permet de garder les pieds sur terre lorsque l’on gagne des courses et que les caméras tournent."