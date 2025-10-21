Aston Martin F1 a surmonté ’beaucoup de dégâts’ au Sprint pour jouer les points en course

Aston Martin F1 a arraché un point grâce à Fernando Alonso à Austin ce week-end, tandis que Lance Stroll a terminé 12e du Grand Prix des Etats-Unis, à une poignée de secondes de son chef de file.

Un résultat à saluer puisqu’il s’élançait 19e sur la grille au lendemain d’un accrochage qu’il avait provoqué, avec une belle remontée réussie grâce à un premier relais très économe en pneus.

"Nous avions un rythme similaire à celui des voitures qui nous entouraient dans un peloton très serré" déclare le directeur de l’équipe, Andy Cowell, qui note que le pilote canadien a fait une très belle remontée.

"Lance a fait une très belle course depuis la 19e place et a réalisé de superbes dépassements pour terminer 12e. Un autre bon début de course en pneus tendres [28 tours] lui a permis de remonter dans le classement alors qu’il a tenté jusqu’au bout de passer Lawson pour finir juste derrière Fernando."

"Il est difficile de courir à Austin dans ces conditions de chaleur, c’est donc une bonne chose que Fernando ait réussi à marquer un point après une course acharnée" poursuit le Britannique, qui rappelle que les deux pilotes ont abandonné lors du Sprint.

"La journée de samedi a été très difficile avec beaucoup de dégâts, je tiens donc à remercier chaleureusement le garage et l’usine pour leurs efforts afin de préparer les voitures pour la course."

Aston Martin n’abandonne pas, alors que la saison rentre dans sa dernière partie : "Il reste encore beaucoup de points à jouer dans les cinq dernières courses qui débuteront avec le Mexique cette semaine."